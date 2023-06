Joyce Rios em definitivo no Länk Vilaverdense

O Länk Vilaverdense pretende assegurar a continuidade de Joyce Rios no plantel, para a estreia do clube na 2ª Liga. O defesa-central, de 25 anos, foi um dos destaques da Liga 3 na época passada, despertando o interesse de vários clubes, embora tudo aponte para a sua permanência em Vila Verde a título definitivo.

Isto porque o Länk pretende acionar o direito de preferência sobre o jogador, que pertence ao Berço, clube que o cedeu por empréstimo e com o qual ainda tem contrato. No entanto, os responsáveis do Länk já abordaram o jogador no sentido de o convencer a permanecer no clube e a resposta terá sido positiva, o que irá permitir o acordo definitivo.

Joyce Rios participou em 31 partidas no Länk Vilaverdense e marcou um golo. Chegou há quatro anos para representar o Berço, clube de Guimarães.