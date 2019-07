Kassio é o 7º reforço confirmado pelo Vilafranquense

Kassio é o segundo reforço confirmado pelo Vilafranquense esta quinta-feira e o 7º homem oficializado pelos ribatejanos para atacar a primeira presença da história na Segunda Liga. Kassio é defesa-central, assinou por uma época e atuava em Israel, mais propriamente ao serviço do Maccabi Ahi Nazareth.





Em declarações transcritas pela página oficial da SAD do Vilafranquense no Facebook, o experiente jogador de 32 anos fez uma auto-avaliação: "Entrego-me totalmente e diariamente no meu trabalho. Tenho criado raízes nos clubes por onde tenho passado. Isso demonstra bem a minha personalidade".Pepo (U. Leiria), Ulisses (U. Leiria), André Pires (Sacavenense), Polidoro Júnior (Portuguesa), Pedró (Merelinense) e Leandro Souza (Vizela) são as outras caras novas confirmadas para o plantel às ordens do técnico Filipe Moreira.