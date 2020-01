Laterais Joãozinho e João Diogo reforçam o Estoril

Os laterais portugueses Joãozinho, de 30 anos, e João Diogo, de 31 anos, foram esta quinta-feira oficializados como reforços do Estoril, anunciou o clube nas suas redes sociais.

Joãozinho deixou os cipriotas do APOEL Nicósia, no qual participou em 10 encontros nesta temporada, tendo no seu currículo uma vasta experiência no primeiro escalão português, com passagens por Tondela, União da Madeira, Sporting de Braga e Sporting. Sem ter sido revelada a duração do vínculo, o lateral esquerdo chega à Amoreira para ajudar a colmatar uma posição deficitária, face à lesão de Belima.

Por sua vez, o lateral direito João Diogo deixou uma experiência no futebol da Eslováquia, ao serviço do Spartak Trnava, pelo qual fez 17 jogos em 2019/20, para regressar a Portugal, onde também já vestiu as camisolas de Belenenses e Marítimo.

Os dois laterais juntam-se ao defesa central Lucas Cunha, de 22 anos, recrutado ao Sporting de Braga por empréstimo até ao final desta época, no lote de reforços já assegurados pelo Estoril nesta reabertura do mercado de transferências.

Também neste período, o clube avançou para a 'chicotada psicológica', ao rescindir com o técnico Tiago Fernandes, promovendo Pedro Duarte - até agora treinador dos sub-23 - a treinador da equipa principal.