Leixões-Ac. Viseu, 1-2: 'Bebés do mar' sofrem terceira derrota seguida

O Leixões complicou este sábado a sua situação, depois de perder, em casa, com o Académico de Viseu, por 2-1, em jogo relativo à 15.ª jornada da 2.ª Liga.

Um autogolo do defesa Rafael Vieira, aos 74 minutos, desfez a igualdade que se verificava nessa altura, depois dos tentos de Gautier, aos 23 minutos, para os viseenses, e de Adriano Amorim, aos 58.

Foi a terceira derrota consecutiva e a sétima partida também consecutiva sem vencer dos leixonenses, que foram para esta partida já no 16.º posto, com 14 pontos, e aí permanecem com igual pontuação, enquanto o Académico de Viseu respira melhor após este triunfo fora de casa, pois ocupa agora o 10.º lugar, somando 19 pontos.

O Leixões dominou, teve mais bola e muitos mais cantos, rematou mais e, contudo, perdeu para um adversário que se distinguiu pela sua superior competência ofensiva.

O Leixões criou várias oportunidades desde o arranque da partida, perante um Académico que só respondeu a partir dos 20 minutos.

Os visitantes adiantaram-se com um golo de Gautier, aos 23 minutos, na transformação de um livre direto em posição frontal à baliza leixonense, em que ficou a ideia de que guarda-redes Ricardo Ribeiro podia ter feito mais para evitar o golo.

Danrlei podia ter empatado cinco minutos depois, num cabeceamento com a pontaria desafinada, e o Académico de Viseu viu Gautier acertar no poste direito da baliza leixonense, aos 45 minutos.

A segunda parte mostrou um Leixões dominador, Fabinho teve o empate ao seu alcance, aos 55 minutos, numa pressão que acabou por dar resultado aos 58, quando Amorim finalizou um ataque leixonense pelo lado direito com um belo remate cruzado e colocado, fazendo assim o empate.

Os leixonenses queriam mais e o central Léo Bolado falhou o alvo por muito pouco, até que, aos 74 minutos, o Académico Viseu libertou-se do cerco a que estava a ser sujeito e atacou pelo lado esquerdo, com Quizera a servir Gautier e este a cruzar rasteiro, tendo Rafael Vieira, acossado por um opositor, introduzido a bola na sua própria baliza.

O técnico Pedro Ribeiro procurou refrescar a sua equipa e dar-lhe maior poder de fogo, mas já não foi a tempo e de nada valeu também a aposta no futebol direto nos minutos finais, com despejos de bola sobre a área contrária, pois a defesa viseense respondeu da melhor maneira e segurou os três pontos.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos

Leixões-Académico de Viseu, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Gautier, 23 minutos.

1-1, Adriano Amorim, 58.

1-2, Marquinho, 74 (própria baliza).

Equipas:

Leixões: Ricardo Ribeiro, João Amorim (Moshood, 90), Danrlei, Léo Bolgado, Rafael Vieira (Fábio Baptista, 83), Paulité, Zag (Rafa, 73), Fabinho (Renato Soares, 81), André Simões, Moisés Conceição (Agostinho, 73) e Adriano Amorim.

(Suplentes: Igor Stefanovic, Fábio Baptista, Rafa, Moshood, Renato Soares, Ricardo Teixeira, Agostinho, Arome e Bright).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Académico de Viseu: Gril, João Pinto (Miguel Bandarra, 90+2), André Almeida, Arthur Chaves, Samba Koné (Marquinho, 64), Messeguem, Soariano Mané, Milioransa, Simonsen (Quizera, 64), André Clóvis (Steven, 90+5) e Gautier.

(Suplentes: Mouhamed Mbaye, Quizera, Rodrigo Pereira, Steven, Nduwarugira, Miguel Bandara, Daniel Labita, Henrique Gomes e Marquinho).

Treinador: João Miguel Correia.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Danrlei (63), João Pinto (76), Agostinho (85), Soriano Mané (86) e André Simões (86).

Assistência: 1.324 espetadores.