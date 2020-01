Leixões-Académica, 1-1: Equipa de Matosinhos continua em jejum de vitórias

O Leixões somou este domingo o seu oitavo jogo sem vencer ao empatar em casa com a Académica (1-1), em partida da 19.ª jornada da 2.ª Liga .

As duas equipas têm 25 pontos, mas a equipa de Coimbra ultrapassou o Leixões na classificação geral, pois venceu o encontro da primeira volta (3-2), e ocupa agora o 9.º lugar, mantendo-se o Leixões no 10.º.

Bura fez o 1-0, aos 23 minutos, e Djoussé empatou aos 86, um quarto de hora depois de ter substituído Mauro Cerqueira e numa altura em que a Académica dominava

O Leixões esteve melhor do que a Académica na primeira parte, mereceu a vantagem ao intervalo, fruto de um remate colocado do defesa central Bura, e até esteve muito perto do segundo golo.

Numa partida morna entre duas equipas com os mesmos pontos, 24, a equipa de Matosinhos foi a menos má, teve mais iniciativa atacante e o capitão Luís Silva deu o mote muito cedo com dois remates que, porém, Mika defendeu sem grandes dificuldades.

A Académica pecou pela lentidão do seu processo ofensivo, apresentou-se sem um ponta-de-lança de raiz e só aos 18 minutos é que assustou Stefanovic, na primeira investida ofensiva digna desse nome, culminada com um remate ameaçador de Marcos Paulo.

O Leixões dispôs de um ataque promissor no minuto seguinte, mas o lance perdeu-se porque foi conduzido com muita lentidão e finalizado com um remate de Franco para as mãos de Mika.

As ameaças leixonenses materializaram-se aos 23 minutos quando o defesa central Bura aproveitou uma bola devolvida pela defensiva contrária após um livre e rematou de primeira e colocado.

A vantagem justificava-se e podia ter sido ampliada 26, quando Harramiz atirou ao poste, e aos 27, numa situação em que Franco demorou um tudo nada a rematar e a bola acabou por ser afastada pela defesa contrária.

O melhor que a Académica consegui antes do intervalo foi um remate de Barnes Osei que forçou Stefanovic a uma boa defesa.

Depois de uma primeira parte dominada pelo Leixões, a Académica começou os segundos 45 minutos com um remate de Traquina que só pecou pela direção e esse lance foi o que melhor teve esse período até ao golo obtido por Djoussé.

O empate surgiu aos 86 minutos. Traquina cruzou da esquerda e Djoussé, que havia entrado aos 71, desviou a bola o suficiente para bater Stefanovic e castigar um Leixões que deu a sensação de que quis gerir a sua magra vantagem, sendo que para a Académica foi um prémio pelo seu esforço final em busca da igualdade.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões-Académica, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Bura, 23 minutos.

1-1, Djoussé, 86.

Equipas:

Leixões: Stefanovic, Edu Machado (Pedrinho, 10), Pedro Pinto, Bura, Derick Poloni, Amine, Franco (Pana, 67), Braga, Luís Silva, Harramiz e André Claro (Enoh, 72).

(Suplentes: Fábio Matos, Bruno Monteiro, Enoh, Pana, Júnior Sena, Pedrinho e Pedro Monteiro).

Treinador: Bruno China.

Académica: Mika, Mike, Silvério, Arghus, Francisco Moura, Chaby (João Mendes, 67), Dias (Leandro Silva, 74), Marcos Paulo, Mauro Cerqueira (Djoussé, 71), Traquina e Barnes Osei.

(Suplentes: Daniel Azevedo, Ki, Leandro, João Mendes, Dani, Sérgio Conceição e Djoussé).

Treinador: João Carlos Pereira.

Árbitro: Jorge Sousa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Silvério (21), Pedrinho (42), Braga (45), Luís Silva (66 e 90+3), Pana (73), Marcos Paulo (74) e Traquina (90+1). Cartão vermelho por acumulação de amarelos a Luís Silva (90+3).

Assistência: cerca de 1.116 espectadores.