Leixões arranca com vitória frente ao Farense

No encontro que encerrou a 1ª jornada da 2ª Liga, o Leixões venceu por 3-1 na receção ao Farense. Morim colocou a equipa de José Mota, a que se seguiu o empate pelos pés de Elves Baldé. Sapara, com um golo de belo efeito, e Diogo Leitão, já perto do final deram a vitória à formação da casa.





Numa primeira parte marcada pela eficácia, o Leixões foi sempre a equipa mais perigosa e aos quatro minutos já vencia por 1-0. Combinação entre Thalis e João Amorim no lado direito, com o lateral a cruzar para o coração da área onde o jovem Morim rematou de pé esquerdo para o fundo das redes.Sem conseguir criar perigo e com a formação de Matosinhos melhor no encontro, o Farense acabou por chegar ao empate, aos 15 minutos, no seguimento de uma impressionante arrancada de Elves Baldé, que bateu João Amorim na velocidade, tirou um defesa da frente já dentro da área e bateu Beunardeau.O golo do empate travou o ímpeto da equipa da casa e trouxe maior equilíbrio à partida. Contudo, à passagem do minuto 25, o Farense não conseguiu parar uma transição rápida do Leixões após um canto a favor dos algarvios e viu Sapara fazer um chapéu a mais de 30 metros da baliza. O nigeriano viu Rafael Defendi ligeiramente adiantado e não hesitou em picar a bola por cima do experiente guardião.A segunda parte trouxe um Farense mais ofensivo, mas sem grande criar grande perigo, enquanto o Leixões procurava explorar as transições rápidas. Wendel teve a melhor oportunidade da formação da casa, quando surgiu isolado na cara de Defendi, fintou o guarda-redes brasileiro, mas não conseguiu finalizar.Apesar da maior posse de bola dos visitantes, as oportunidades não surgiram e seria o Leixões a sentenciar a partida em cima do minuto 90. Encada ganhou o duelo com Mancha e assistiu Diogo Leitão para o 3-1 com que o encontro terminou.