Leixões-Belenenses, 1-0: golo de Fabinho define resultado

Um remate certeiro de Fabinho permitiu ao Leixões derrotar esta tarde, em casa, o Belenenses, por 1-0, numa partida relativa à oitava jornada da Segunda Liga. Fabinho, habitual titular na equipa de Matosinhos, começou este jogo no banco, entrou aos 76 minutos para o lugar de Renato Soares e sete minutos depois aproveitou uma sobra na área do Belenenses para atirar e marcar.





O Leixões, que obteve a sua segunda vitória e a primeira perante o seu público, saiu da zona de despromoção e subiu, assim, ao 15.º posto da classificação geral, somando agora oito pontos, ao passo que o Belenenses desceu do 15.º para o 17.º e continua com seis pontos.

A primeira parte foi um exercício de futebol pobre, por culpa das duas equipas e do relvado empapado pela chuva intensa dos últimos dias, que dificultou a circulação da bola e causou muitos duelos individuais. O guarda-redes do Leixões, Ricardo Ribeiro, quase não teve trabalho e apenas Samú tentou alvejar a sua baliza, aos 26 minutos, com um remate em que bola saiu muito ao lado.

O Leixões, apesar de tudo, foi a equipa que mais tentou atacar e muitas vezes experimentou fazê-lo com um futebol direto, tentando pôr a bola nas costas da defesa contrária, o que não resultou porque lhe faltava gente, com qualidade e na quantidade necessária, para tirar partido dessa opção. Num dos raros lances em que dispôs de espaço e tempo, aos 34 minutos, Adriano Amorim rematou forte e David Grilo desviou a bola para canto.

Três minutos depois, a defesa do Belenenses aliviou mal um cruzamento largo da esquerda e a bola sobrou para André Simões, no coração da área adversária, rematar sem a melhor direção. Danrlei também podia ter feito melhor aos 43 minutos, na sequência de um canto, tendo cabeceado ao lado.

Leixões e Belenenses, duas equipas aflitas devido à sua posição na tabela classificativa, levaram para segunda parte os mesmos problemas e o mesmo futebol desinteressante e jogado longe das balizas. Sambú podia ter marcado para as visitantes aos 55 minutos quando recebeu a bola na área leixonense e em posição frontal à baliza de Ricardo Ribeiro, mas o guarda-redes do Leixões negou-lhe o golo.

Depois, aos 59', foi a vez André Simões ficar perto do golo com um primeiro remate que David Grilo defendeu com os pés e a recarga sobre a baliza, com esta desguarnecida. O impasse do marcador acabou por ser desbloqueado por um homem vindo do banco, Fabinho, que aproveitou uma bola perdida na área do Belenenses para desferir um remate certeiro e fazer o 1-0 final.

A vitória fica bem ao Leixões por ter sido a equipa que mais arriscou e lutou por ela, ainda que sem jogar bem e sem ter criado grandes oportunidades de golo.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- Belenenses, 1-0

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

1-0, Fabinho, 83 minutos

Equipas:

- Leixões: Ricardo Ribeiro, Fábio Baptista (João Amorim, 76), Danrlei, Léo Bolgado, Rafael Silva, Renato Soares (Fabinho, 76), Zag, André Simões (Wakaso, 86), Henrique, Adriano Amorim (Arome, 69) e Agostinho (Paulité, 85).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Paulité, Moshood, Jorginho, Wakaso, Fabinho, João Amorim, Arome e Rafael Vieira).

Treinador: Pedro Ribeiro

- Belenenses: David Grilo, Pedro Carvalho (Ricardo Matos, 88), André Serra, Chima, Tiago Manso, Duarte Valente, Hélio Cruz (Rúben Pina, 84), Moha Keita (Clé Andrade, 63), Chapi (Danny, 63), Sambú (Miguel Tavares, 88) e Maxuel.

(Suplentes: Guilherme, Fábio Luís, Clé Andrade, Danny, Ricardo Matos, Miguel Tavares, Cain Attard, Rúben Pina e Sana).

Treinador: Bruno Dias.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para André Simões (25), Adriano Amorim (31), Agostinho (32), Maxuel (45+2) e Renato Soares (48).

Assistência: 1.024 espetadores