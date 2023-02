Leixões-Benfica B, 1-1: empate em jogo decidido na primeira parte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leixões e Benfica B empataram (1-1) este sábado num jogo a contar para a 22.ª ronda da Liga Sabseg disputado no Estádio do Mar, em Matosinhos, em que os golos foram marcados na primeira parte.Henrique Pereira adiantou os encarnados aos 23 minutos, na recarga a uma defesa de Beunardeau, e Thalis empatou aos 33' na conversão de uma grande penalidade, que castigou falta de Diogo Capitão.

Os leixonenses seguem no sétimo lugar na tabela classificativa, com 29 pontos, mais dois do que o Benfica B, que subiu provisoriamente para o 10.º.

O Leixões criou perigo logo aos três minutos com uma incursão pelo lado esquerdo, concluída com um cruzamento já na área adversária, que o guarda-redes André Gomes travou, impedindo que a bola chegasse a um adversário.

O Benfica B entrou retraído e não conseguiu ter bola, mas antes ainda dos 10 minutos começou a estabilizar o seu jogo e podia mesmo ter marcado após uma boa jogada pelo corredor esquerdo do seu ataque que Gilson, em plena área leixonenses, finalizou com um remate para fora.

André Gomes evitou o que seria um golo na própria baliza aos 10 minutos, com uma defesa para canto em que revelou atenção, e Gilson voltou a dispor de uma nova ocasião para marcar, após um lance de insistência do Benfica, mas falhou outra vez.

O Leixões respondeu à ameaça benfiquista com um cabeceamento de Ricardo Valente ao poste direito da baliza de André Gomes, aos 19', e o Benfica B marcou aos 23', depois de uma falta cometida por Rafa em zona frontal à sua baliza.

Filipe Cruz bateu o livre, Beunardeau defendeu a bola com a mão esquerda, enviando-a para o poste esquerdo, e Henrique Pereira aproveitou a sobra e rematou para a baliza deserta.

O empate chegou aos 32'. Fabinho rematou, a bola terá batido no braço de Diogo Capitão e o árbitro marcou grande penalidade para o Leixões, que Thalis converteu no 1-1.

Quase sobre o intervalo, o Leixões explorou as fragilidades defensivas do Benfica B e Ricardo Valente, em posição privilegiada, podia ter desempatado a partida, mas atirou por alto.

Depois de uma primeira parte de futebol aberto, mais por culpa do Benfica B, que é uma equipa que deixa jogar, a segunda metade do jogo ofereceu menos motivos de interesse e escassas situações de real perigo para as duas balizas.

Pedro Santos deixou Gilson isolado diante de Beunardeau, aos 61, e rematou para fora, desperdiçando mais uma ocasião de golo e confirmando o seu desacerto na finalização.

O futebol leixonense perdeu alguma fluidez e objetividade e o Benfica B procurou segurar a bola, esperou por uma aberta na organização defensiva do Leixões e atacou só pelo seguro, mas nem uma equipa nem outra mostraram argumentos fortes para alterar o resultado a seu favor.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- Benfica B, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Henrique Pereira, 23 minutos

1-1, Thalis, 34' (grande penalidade)

- Leixões: Beunardeau, João Amorim (Coronas, 80), Meira, Calasan, Joel, Rafa, Zag (Agostinho, 61), Fabinho, Thalis, Morais (João Oliveira, 61) e Ricardo Valente.

(Suplentes: Ricardo Moura, Moisés Conceição, Pedro Coronas, Agostinho, Miguel Ângelo, Tomás Couto, Wakaso, João Oliveira e Brunão).

Treinador: Vítor Martins.

- Benfica B: André Gomes, Filipe Cruz, Lacroix, Diogo Capitão, Rafael Rodrigues, Henrique Pereira (Kiko, 86), Maestro, Cher Ndour, Pedro Santos (Diego Moreira, 86), Gilson e Schjelderup (Gerson Sousa, 73).

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Gerson Sousa, Feratovic, João Resende, Ricardo Teixeira, Tomé, Kiko, Luís Semedo e Diego Moreira).

Treinador: Luís Castro.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Zag (12), Maestro (32), Meira (37) e Agostinho (90+2).

Assistência: 1.534 espetadores.