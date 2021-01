Leixões-Chaves, 1-0: José Mota soma segundo triunfo consecutivo

O Leixões conseguiu este sábado a segunda vitória consecutiva na 2.ª Liga, ao bater em casa o Chaves, por 1-0, em jogo relativo a 16.ª jornada.

Depois de se ter vencido fora o FC Porto B (1-2) na ronda anterior, na estreia de José Mota enquanto treinador, a equipa de Matosinhos somou mais três pontos que lhe permitiram subir do 15.º para o 10.º lugar. O Leixões tem agora 17 pontos e ainda menos um jogo, que será disputado no dia 21, em casa e pelas 18 horas, com o Vilafranquense.

O Chaves somou hoje a segunda derrota seguida, depois de ter perdido em casa cm o Estoril (0-2), e mantém-se na sexta posição, com 24 pontos.

O Leixões de José Mota utiliza processos simples nas saídas para o ataque e foi dessa forma que surpreendeu os flavienses numa transição rápida aos 40 minutos pelo lado esquerdo e fez o 1-0, por Jefferson Encada. Avto serviu Kiki e este, sem oposição, cruzou e o atacante natural da Guiné-Bissau rematou de primeira e marcou.

Encada já havia ameaçado marcar aos 19 minutos, mas o guarda-redes Paulo Vítor negou-lho com uma defesa corajosa, tendo o Chaves respondido pouco depois com um remate fraco e para fora.

Os visitantes apresentaram um futebol mais elaborado, mas por vezes também mastigado, e pouco acutilante e, só a espaços e com remates de João Teixeira aos 26 e aos 31 minutos, criou algum perigo.

A baliza flaviense voltou a ser ameaçada por Encada aos 32 minutos e o mesmo jogador acabou por sem bem-sucedido aos 40 e fazer o 1-0, no seguimento de uma boa jogada de envolvimento do Leixões pelo flanco esquerdo.

O Chaves partiu para o segundo tempo com três alterações ao onze inicial e a verdade é que a equipa melhorou de rendimento ofensivo e começou a rondar mais vezes e com maior perigo a baliza contrária.

João Correia e Raphael Guzzo caíram área leixonense nos primeiros minutos da segunda parte, mas o árbitro assinalou fora-de-jogo ao primeiro e simulação ao segundo, que por isso foi punido com o cartão amarelo.

O Chaves continuou pressionante, teve mais bola e iniciativa e o Leixões sentiu crescentes dificuldades para alcançar a baliza adversária, mas esteve muito perto do golo aos 52 e aos 82 minutos, por Nenê e Rui Pedro, respetivamente, e quem então valeu ao Chaves foi Paulo Vítor com intervenções decisivas.

O resultado manteve-se em suspenso, Guedes viu o cartão vermelho direto aos 84 minutos (havia entrado há seis), aparentemente por palavras dirigidas ao árbitro, e o central Pedro Pinto quase fez autogolo já nos descontos, num sinal da intranquilidade que entretanto se apoderara da turma leixonense à medida que o jogo caminhou para o fim.

Jogo realizado no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Chaves, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Jefferson Encada, 40 minutos

Equipas:

Leixões: Beto, Edu Machado, Pedro Pinto, Brendon Lucas, Rafael Furlan (Tiago André, 65), Nduwarugira, Bruno Monteiro, Kiki (Paulo Machado, 72), Avto (Lucas Lopes, 88), Jefferson Encada (Rucker, 88) e Nenê (Rui Pedro, 65).

(Suplentes: Stefanovic, Tiago André, Sapara, Rui Pedro, Paulo Machado, Jota Silva, Rucker, Lucas Lopes e Wendel).

Treinador: José Mota.



Chaves: Paulo Victor, João Correia, Nuno Coelho, Luís Rocha (Guedes, 78), João Reis, Zé Tiago (Roberto, 46), Raphael Guzzo (Jonathan Toro, 64), Luís Silva, João Teixeira (Batxi, 46), Juninho e Wellington (Niltinho, 46).

(Suplentes: Samu, Niltinho, Batxi, Roberto, Rafael Viegas, Guedes, Jonathan Toro, Kevin Pina e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Tiago (43), Jefferson Encada (44), Raphael Guzzo (49), Nenê (54), Nduwarugira (78), Rui Pedro (89) e Luís Silva (90). Cartão vermelho direto para Guedes (84).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.