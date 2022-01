Leixões-Chaves, 1-1: leixonenses sofreram para segurar o empate

O Leixões e o Desportivo de Chaves empataram esta segunda-feira (1-1), em Matosinhos, numa partida da 19.ª jornada da Liga Sabseg, que terminou com os locais em dificuldades para segurar a igualdade.

Os leixonenses aproveitaram um erro e marcaram primeiro por Sapara, aos 21 minutos, tendo João Teixeira, que foi o melhor em campo, empatado, aos 65 minutos, através de remate cruzado com o pé esquerdo.

Com três centrais sempre que tinham de defender, os leixonenses investiram em saídas rápidas para o ataque com o apoio dos seus laterais consoante o lado escolhido para tentar chegar à baliza de Paulo Vitor.

O Chaves apresentou um futebol apoiado e explorou mais vezes o corredor esquerdo do seu ataque e algumas liberdades que o Leixões lhe concedeu aí, onde o lateral Pastor andou várias vezes à deriva face a Wellington e a João Teixeira e sentiu ainda falta de apoio de Fabinho.

Sapara fez o 1-0 aos 21 minutos, após um erro cometido pelo Chaves perto da sua área na saída para o ataque. Num lance de insistência, a bola sobrou para Ben Hassan, que a devolveu a Sapara, que rematou colocado e marcou.

O Chaves, que vinha de uma série de quatro vitórias consecutivas, três delas fora de casa, manteve a sua abordagem, mas não conseguiu criar grande perigo junto à baliza de Stefanovic e o Leixões procurou correr poucos riscos, apostando mais no contra-ataque.

Sapara, por duas vezes (56 e 63 minutos), teve o segundo golo ao seu alcance, mas seria o Chaves a empatar aos 65. João Teixeira acorreu a um cruzamento da direita e, no lado contrário, atirou com o pé esquerdo, batendo Stefanovic.

A partir daí, o Chaves tomou conta do jogo, pressionou e instalou-se no meio-campo contrário e o Leixões caiu a pique e sentiu enormes dificuldades para segurar a igualdade.

Bruno Langa rematou ao poste direito da baliza leixonense (72) e Stefanovic negou o 'bis' a João Teixeira com uma grande defesa para canto (79) e voltou a ser decisivo aos 89, com nova grande intervenção, com o Leixões encolhido junto da sua baliza e o Chaves muito perto do segundo golo.

O resultado permitiu ao Leixões subir do 14.º para o 12.º lugar na tabela classificativa, tendo agora 22 pontos, sendo que o Chaves saltou do nono para o sétimo posto, com 27 pontos.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- Desportivo de Chaves, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Sapara, 21 minutos.

1-1, João Teixeira, 65

- Leixões: Stefanovic, Pastor, Gustavo França, Léo Bolgado, Nduwarugira, Seck, Fabinho (Morim, 87), Ben Hassan, Sapara (Kiki, 78), Oliveira (Thalis, 64) e Wendel.

(Suplentes: Beunardeau, Diogo Leitão, George, Kiki, Calasan, João Amorim, Morim, Isnaba e Thalis).

Treinador: José Mota

- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, Campos (João Correia, 86), Rocha, Queirós, Bruno Langa, Obiora, Nuno Coelho (João Mendes, 59), João Teixeira, Adriano (Batxi, 59), Wellington (Juninho, 86) e Platiny (Patrick, 67).

(Suplentes: Samu, Rúben Pereira, Kevin Pina, Patrick, Batxi, João Mendes, Juninho, Guima e João Correia).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sapara (45), Platiny (62), Campos (84) e Thalis (87).

Assistência: 1.789 espetadores.