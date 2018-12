Leixões-Cova da Piedade, 0-2: Emblema de Matosinhos soma terceira derrota consecutiva

O Leixões somou este domingo a terceira derrota consecutiva na 2.ª Liga, ao perder em casa com o Cova da Piedade por 2-1, em jogo da 13.ª jornada.Lima Pereira (53) abriu marcador para o Cova da Piedade, acabando Ronaldo (77), dois minutos após ter entrado, por ampliar a vantagem e Matheus Costa (90+5) fechar a contagemSem vencer há dois jogos, o Leixões tentou afastar a intranquilidade com golos, mas nenhuma das tentativas na primeira parte surtiu efeito, com Bura (04), Erivaldo (32) e Pedro Henrique (39) a falharem o alvo.Neste período, o Cova da Piedade só a espaços se viu na área contrária, o que ajuda a explicar que Cele (36), a passe de Miguel Rosa, tenha feito o único remate com perigo à baliza dos locais, saindo a bola sobre o travessão.A equipa da margem sul adiantou-se no marcador aos 53 minutos, num cabeceamento de Lima Pereira após canto de Hugo Firmino e a resposta do Leixões surgiu quatro minutos depois, quando Erivaldo desviou um cruzamento de Stéphane para o mergulho de Moreira segurar a bola sobre o risco de baliza e a insistência do extremo acabar em falta marcada pelo árbitro.Com o Leixões a pressionar para chegar ao empate, um mau passe de Matheus Costa deixou aberta a porta para o recém-entrado Ronaldo (77), fazer a bola passar sobre Tony para o 0-2.Na última jogada da partida, num desvio de cabeça, Matheus Costa reduziu o marcador, mas sem evitar a derrota e os lenços brancos para Filipe Gouveia.0-1, Lima Pereira, 53 minutos.0-2, Ronaldo, 77.1-2, Matheus Costa, 90+5.Tony, Jorge Silva, Bura, Matheus Costa, Stéphane (Derick, 74), Amine, Luís Silva, Erivaldo (Evandro Brandão, 60), Bernardo (Kukula, 60), Roniel e Pedro Henrique.(Suplentes: Luís Ribeiro, Ceitil, Kukula, Derick, Pedro Monteiro, Evandro Brandão e Lawrence).Treinador: Filipe Gouveia.Moreira, Coronas, Lima Pereira, Sori Mané, Evaldo, Cele, Pereirinha, Ballack (Ronaldo, 75), Miguel Rosa (Jiayu Chen, 82), Liu (Rodrigo Martins, 58) e Hugo Firmino.(Suplentes: Márcio, Gonçalo Maria, Ronaldo, Jiayu Chen, Rodrigo Martins, Liang e João Gil).Hugo Falcão.Fábio Veríssimo (AF Leiria).Cartão amarelo para Sori Mané (23), Roniel (24), Luís Silva (26), Ballack (55), Rodrigo Martins (74), Ronaldo (77),cerca de 550 espetadores.