Leixões-Cova da Piedade, 1-1: Visitantes desperdiçam penálti e já vão em seis jogos sem vencer

O Leixões e o Cova da Piedade empataram este sábado 1-1, na 24.ª jornada da Liga Sabseg, um resultado que prolonga a série sem vitórias dos almadenses, que ainda desperdiçaram um penálti, para seis jogos.

O encontro começou com uma mensagem de apoio dos matosinhenses ao presidente do emblema, Jorge Moreira, que luta contra um cancro, mas os 'caseiros' não conseguiram dar seguimento às duas vitórias consecutivas e somaram apenas um ponto graças ao golo de Belkheir, aos 57 minutos, depois de João Oliveira ter inaugurado o marcador na primeira parte (40').

Um erro de Diogo Gomes proporcionou uma grande penalidade a favor dos piedenses, aos 20 minutos, mas Stefanovic travou a intenção de João Vieira, apesar da melhor entrada dos 'forasteiros'.

A controlar a partida e com João Oliveira 'endiabrado', o tento inaugural não tardou a aparecer e foi mesmo o extremo luso-suíço que fez balançar as redes na 'cara' do 'guardião', servido por Cele.

Os matosinhenses despertaram com a desvantagem e Joca até ficou perto de empatar antes do intervalo, mas foi depois do regresso dos balneários que os comandados de José Mota 'engataram' na partida, com as entradas de Nenê e Avto.

Depois de uma grande intervenção de Facchini a cabeceamento de Pedro Pinto, o experiente guarda-redes nada pôde fazer aos 57 minutos, quando um passe de Edu Machado 'rasgou' a defesa e Belkheir, mais lesto que os adversários, seguiu para a baliza e finalizou com qualidade para empatar a partida.

Até ao final do jogo, o Cova da Piedade baixou linhas e procurou segurar o empate, enquanto o Leixões foi perdendo fulgor e Nenê, Joca e de Kiki, este já nos descontos, não foram suficientes para conquistar os três pontos.

Com este empate, os visitantes somam um ponto na luta pela manutenção e ocupam o 14.º lugar, com 23 pontos, e o Leixões mantém a tranquilidade a meio da tabela, no 10.º lugar, com 30 pontos.

Jogo realizado no Estádio do Mar, em Matosinhos, Porto.

Leixões - Cova da Piedade: 1-1.

Marcadores:

0-1, João Oliveira, aos 40 minutos.

1-1, Belkheir, 57.

Equipas:



Leixões: Stefanovic, Edu Machado, Diogo Gomes, Pedro Pinto, Seck, Rodrigo (Avto, 46), Christophe, Sapara (Nenê, 46), Joca (Bruno Monteiro, 82), Kiki e Belkheir (Vando, 82).

(Suplentes: Beto, Tiago André, Jota, Paulo Machado, Nenê, Avto, Bruno Monteiro, Brendon e Vando.)

Treinador: José Mota.

Cova da Piedade: Adriano Facchini, Cristiano Gomes, Simão Júnior, João Meira, Filipe Maio, Bruno Alves (Bruno Bernardo, 63), Shimabuku (Patrão, 76), João Oliveira (Cícerto, 88), Cele, Alex Freitas (Balogun, 76) e João Vieira (Blondell, 88).

(Suplentes: Cléber, Pepo, Cícero, Patrão, Gonçalo Maria, Gonçalo Tavares, Balogun, Bruno Bernardo e Blondell.)

Treinador: Mário Nunes.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para João Oliveira (14), Diogo Gomes (20), Sapara (22), Seck (47) e Filipe Maio (71).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.