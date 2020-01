Leixões e João Rodrigues rescindem contrato por mútuo acordo

O Leixões, da 2.ª Liga de futebol, chegou esta quinta-feira a acordo com o avançado João Rodrigues 'Tarzan' para rescindir contrato, anunciou a SAD do emblema de Matosinhos.

Com participação em 13 jogos da equipa orientada por Carlos Pinto na corrente época, o jogador contratado em 2017/18 ao Caldas, do Campeonato de Portugal, apenas apontou um golo, acabando na reabertura do mercado por ser dispensado.

Na publicação no Facebook, a SAD agradeceu ao jogador "todo o profissionalismo, dedicação e compromisso com que sempre defendeu os interesses do Leixões", desejando-lhe ainda "todos os sucessos pessoais e profissionais".

O Leixões visita no sábado, às 17:15, o Desportivo de Chaves, em partida da 16.ª jornada da 2.ª Liga, numa altura em que ocupa o sétimo lugar, com 23 pontos, menos dois do que a formação flaviense, duas posições acima.