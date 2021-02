Leixões-Estoril, 0-1: canarinhos regressam à liderança da Liga Sabseg

O Estoril venceu este domingo fora o Leixões, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga Sabseg, e regressou assim à liderança do campeonato, ainda que com mais um jogo.

O encontro, de fraca qualidade, decidiu-se aos 71 minutos, num lance em que Vidigal aproveitou um falha defensiva e atirou para a baliza deserta sob o corpo do guarda redes Stefanovic, que divide responsabilidades neste golo com o central Diogo Gomes.

O Estoril subiu ao primeiro lugar, com 44 pontos, mais dois do que a Académica, que só joga na segunda-feira com o Feirense, em Santa Maria da Feira. Já o Leixões sofreu a segunda derrota consecutiva no seu reduto, mantendo-se no 11.º lugar com 23 pontos.

A partida prometeu muito nos primeiros minutos e o Leixões teve mesmo uma ocasião de golo logo aos dois minutos, por Joca Samuel, mas o remate deste, embora forte, foi ao encontro do guardião estorilista.

O Estoril respondeu e ganhou um livre junto à área adversária, mas o lance não teve consequências e, a partir daí, o encontro perdeu qualidade e resumiu-se a muita luta entre as duas equipas e pouco esclarecimento nas decisões finais.

A segunda parte teve mais Estoril do que Leixões e a equipa de José Mota, que apresentou uma defesa com muitas baixas, passou a ter menos bola e a jogar mais perto da sua baliza devido à pressão contrária.

Num duelo aéreo aos 52 minutos, Pedro Pinto e Harramiz chocaram, foram assistidos no relvado e o defesa central e capitão leixonenses acabou por ser substituído e transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, para ser observado.

Rucker, um sub-23, entrou então para o lugar de Pedro Pinto e a defesa leixonense perdeu experiência e ficou ainda mais exposta às crescentes ameaças ofensivas dos visitantes.

Apesar disso, Joca Samuel voltou a criar perigo aos 66 minutos, após uma arrancada pelo flanco direito, mas mais uma vez o lance perdeu-se por deficiente definição, e o Estoril aproveitou pouco depois um erro defensivo do adversário para marcar, por Vidigal, o golo que lhe daria os três pontos.

O encontro terminou com muita contestação do Leixões, que reclamou uma grande penalidade já nos descontos e, instantes depois, viu ser-lhe anulado um golo por alegado fora de jogo de Diogo Gomes.





Jogo realizado no Estádio do Mar, em Matosinhos.





Leixões - Estoril Praia, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Vidigal, 71 minutos

Equipas:

- Leixões: Stefanovic, Lucas Lopes, Pedro Pinto, Diogo Gomes, Seck, Rodrigo (Jota, 76), Bruno Monteiro, Joca Samuel (Papalele, 75) Jefferson Encada (Nenê, 67), Avto e Belkheir (Sapara, 67).

(Suplentes: Tiago Silva, Tiago André, Sapara, Jota, Papalete, Paulo Machado, Rucker e Nenê).

Treinador: José Mota.

Estoril: Daniel Figueira, João Diogo, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, João Gamboa, Crespo (Murilo, 77), Zé Valente (Lazare, 64), Harramiz (João Carlos, 90+2), Vidigal (Rosier, 77) e André Clóvis (Yakubu Aziz, 65).

(Suplentes: Thiago, Yakubu Aziz, Murilo, Carles Soria, Valente, Lazare, André Franco, Rosier e João Carlos).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Monteiro (45), Saparaa (87) e João Carlos (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.