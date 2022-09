Leixões-Farense, 0-1: Golo de Lucão aos 83 minutos garante triunfo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Farense impôs este domingo ao Leixões a primeira derrota em casa, ao vencer por 1-0 em Matosinhos, com um cabeceamento de Lucão, aos 83 minutos, num jogo relativo à sexta jornada da Liga Sabseg.



A primeira parte resumiu-se à entrada forte do Farense - que foi de curta duração e rendeu à equipa algarvia um canto e um remate perigoso de Vasco Lopes -, a um remate de Cláudio Falcão, aos 34 minutos, que Beunardeau defendeu, e a um disparo forte já nos instantes finais do leixonense Thalis.

O resto foi um jogo pobre entre duas equipas que, tendo conseguido manter as suas balizas livres de perigo, revelaram grandes dificuldades para construir jogo e, em consequência, criar situações de possível golo.

O Leixões teve mais bola, mas raramente soube o que fazer com ela, e mais cantos (sete contra um do Farense) e daí não tirou qualquer benefício, até porque o Farense também se fechou bem.

O Farense dominou a segunda parte, controlou o jogo e foi sem surpresa que marcou, na sequência de um cruzamento do lado esquerdo batido por Cristian e transformado em golo por Lucão, que se se antecipou à defesa contrária com um bom cabeceamento.

O golo fez justiça à equipa algarvia, que já antes havia começado a criar perigo, como sucedeu aos 69 minutos, num lance em que John Velasquez acorreu a um cruzamento vindo da direita, antecipou-se a Calasan e conseguiu rematar, mas para fora.

O aviso, claro, ficou feito numa altura em que o Leixões parecia incapaz de reagir e, com alguns elementos já em sub-rendimento, ainda só havia feito uma substituição.

Na sequência de um canto, aos 76 minutos, Pedro Henrique cabeceou à vontade e obrigou Beunardeau a uma intervenção difícil e a ceder novo canto, em mais um evidente sinal do cerco ameaçador do Farense à baliza leixonense.

O treinador do Leixões refrescou a sua equipa a partir dos 74 minutos, mas a equipa continuou mal e desconfortável ante a crescente pressão do adversário, e mal conseguiu sair do seu meio-campo.

O golo que se adivinhava na baliza do Leixões, e que o Farense fez por merecer, chegou aos 83 minutos, por Lucão, que substituíra Pedro Henrique quatro minutos antes.

O Farense, que continua invicto no campeonato, esteve perto do segundo golo e ainda reclamou uma grande penalidade, perante um Leixões que acordou só nos instantes finais e de bola parada, mas já tarde e sem grande lucidez.

O Farense ocupa agora o terceiro lugar da classificação, com 12 pontos, e o Leixões segue na sexta, com oito.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões-Farense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Lucão, 83 minutos

Equipas:

- Leixões: Beunardeau, João Amorim, Brunão, Calasan, Joel, Ben Hassan, João Oliveira (Morais, 66), Kiki (Paulo Alves, 81), Fabinho (Zag, 74), Thalis (Moisés Conceição, 81) e Zé Eduardo (Araújo, 74).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Zag, Moisés Conceição, Paulo Alves, Coronas, Miguel Ângelo, Araújo, Morais e Meira).

Treinador: Vítor Martins.

- Farense: Ricardo Velho, Miguel Bandarra (Abner, 52), Robson, Muscat, Talocha, Vasco Lopes, Fabrício Isidoro (Vítor Gonçalves, 60), Cláudio Falcão (Marcos Paulo, 52), Cristian, Rui Costa (John Velasquez, 61) e Pedro Henrique (Lucão, 78).

(Suplentes: Rafael Defendi, Marcos Paulo, Lucão, John Velasquez, Elves Baldé, Abner, Harramiz, Gonçalo Silva e Vítor Gonçalves).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bem Hassan (26), Miguel Bandarra (37), Calasan (43), Cláudio Falcão (47), João Oliveira (54), João Amorim (61) e Vítor Gonçalves (90+7).

Assistência: 2.019 espetadores.