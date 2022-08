Leixões-Nacional, 3-0: Triunfo claro sobre um conjunto madeirense macio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um Leixões forte venceu este domingo, em casa, o Nacional, por 3-0, numa partida relativa à quarta jornada da Liga Sabseg, em que a equipa de Matosinhos confirmou o seu bom início de época.



Duas vitórias e dois empates em quatro jogos indicam que a equipa de Matosinhos, com oito pontos, está bem e a exibição produzida hoje confirma-o, revelando uma equipa confiante, que foi mais agressiva e mais rápida sobre a bola e com bola do que o seu oponente.

Zé Eduardo abriu o marcador aos 36 minutos, Paulo Alves ampliou-o aos 47 e Kiki culminou a sua exibição fazendo o 3-0 num lance em que combinou a sua conhecida velocidade com um remate indefensável.

O encontro começou com algum ascendente do Leixões e com o guarda-redes Daniel Guimarães, negligente, a quase oferecer um golo a Zé Eduardo aos quatro minutos. Para sorte dele, e da sua equipa, a bola disputada entre ambos na área do Nacional acabou por ir para fora, não muito longe da baliza.

O Nacional equilibrou o jogo volvido o primeiro quarto de hora, mas foi o Leixões quem, aos 23 minutos, voltou a estar perto do golo com um remate em arco de Kiki que Daniel Guimarães desviou, a custo, para canto.

Beunardeau teve de sair da sua baliza aos 28 minutos e ceder canto para impedir que Juan Calero criasse perigo e no minuto seguinte segurou uma bola cabeceada à vontade por um adversário, na sequência de um canto.

O jogo ganhou vivacidade e as duas equipas entregaram-se a um futebol sem medo, de ataque, e Zé Eduardo surgiu isolado frente a Daniel Guimarães, sobre o corredor esquerdo, rematou e o guardião evitou o golo, mas já nada pôde fazer quando o mesmo Zé Eduardo rematou colocado aos 36 minutos.

Zé Eduardo ganhou a bola a um opositor, fletiu para o centro, atirou com o pé esquerdo e fez um bom golo, que o Leixões fez por merecer porque rematou mais do que o seu adversário e teve mais do que uma ocasião de golo.

A segunda parte mal tinha começado quando o Leixões chegou ao 2-0. Numa jogada de insistência, em que o Nacional mostrou os seus problemas defensivos, a bola sobrou para Paulo Alves e este atirou de primeira com o pé esquerdo e sacou um grande golo, sem hipótese de defesa para Daniel Nascimento.

Melhor com bola e a atacar do que a defender, o Nacional tentou ripostar com um futebol de posse, mas sem acutilância e que pouca mossa fez ao Leixões.

Os leixonenses aproveitaram mais uma falha na construção do Nacional, aos 64 minutos, para lançar um contra-ataque rápido por Kiki e bater pela terceira vez o guarda-redes o conjunto madeirense. Foi mais um golo com o pé esquerdo, este de Kiki, e a confirmação da clara superioridade da equipa de Vítor Martins.

Se dúvidas houvesse ainda quanto ao vencedor deste jogo, elas acabaram com o golo que Kiki justificou. O Leixões mereceu ganhar, ocupando agora o terceiro lugar, com oito pontos, e o Nacional nada fez para merecer outro resultado, sendo 15.º classificado, com três pontos.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões-Nacional, 3-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Zé Eduardo, 36 minutos

2-0, Paulo Alves, 48

3-0, Kiki, 64

Equipas:

- Leixões: Beunardeau, João Amorim, Ricardo Teixeira, Calasan, Joel, Ben Hassan, Paulo Alves (Zag, 61), Kiki (Morais, 86), Fabinho (Agostinho, 75), Thalis (Rafa, 75) e Zé Eduardo (Ricardo Valente, 61).

(Suplentes: Ricardo Moura, Zag, Agostinho, Miguel Ângelo, Araújo, Morais, Rafa, Valente e Brunão).

Treinador: Vítor Martins

- Nacional: Daniel Guimarães, João Aurélio, Rafael Vieira, Clayton, José Gomes (Luís Esteves, 71), Gustavo Silva (Dudu, 46), Danilovic, Rúben Macedo (Witi, 79), Jota, Carlos Daniel (André Sousa, 71) e Juan Calero.

(Suplentes: Rui Encarnação, Paulo Vítor, Luís Esteves, Witi, Graça, André Sousa e Dudu).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rúben Macedo (16), José Gomes (34), Rafael Vieira (67), Danilovic (74) e Luís Esteves (83).

Assistência: 2.167 espetadores.