Leixões-Oliveirense, 1-2: Golos em 12 minutos resolvem partida no Mar

A OIlveirense confirmou este sábado o mau momento do Leixões, ao vencer fora a equipa de Matosinhos por 2-1, num encontro referente à 17.ª jornada da Liga Sabseg.



Os leixonenses averbaram a sexta derrota consecutiva, uma para a Taça de Portugal e cinco para o campeonato, caíram do 11.º para o 13.º posto, continuando com 19 pontos, e foram ultrapassados na classificação geral pela Oliveirense.

A equipa de Oliveira de Azeméis, que vinha de um triunfo caseiro frente à BSAD (2-1), obteve hoje a sua segunda vitória fora de portas e subiu dois lugares para na tabela classificativa, ocupando agora a 10.ª posição, com 21 pontos. O defesa central Voilnei, que seria expulso na segunda parte, pôs a Oliveirense na frente com um golo aos 18 minutos depois de um canto, Agostinho empatou aos 21 também no seguimento de um livre, e Michel fez o resultado aos 30, de cabeça.

O encontro correu mal ao Leixões, apesar de um início prometedor, sublinhado com dois remates de Thalis e de João Oliveira nos três primeiros minutos, a que a Oliveirense respondeu com um aos quatro.

Depois disso, os visitantes começaram, então, a tomar conta do jogo e colocaram-se na frente do marcador com um golo de Volnei, após num canto em que a defesa leixonense foi muito permissiva.

Agostinho empatou três minutos depois, aproveitando uma sobra na pequena área, na sequência de um livre do lado direita, mas a Oliveirense demorou pouco a fazer o 2-1, por Michel, que se antecipou ao central Calasan e marcou de cabeça.

A defesa do Leixões sentiu muitos problemas no jogo aéreo e cada livre ou canto da Oliveirense tornou-se um problema para os locais, que viram Beunardeau negar-lhes mais um golo aos 36 minutos, num cabeceamento de Rodrigo Borges. Os leixonenses entraram melhor no segundo tempo, e com Pedro Coronas no lugar do lateral direito João Amorim, mas Brunão viu o segundo cartão amarelo aos 53, seguido do vermelho, e tudo ficou ainda mais difícil.

A ansiedade, que já era grande, cresceu, retirou discernimento a um Leixões que não vence desde 29 de outubro para o campeonato e acabou, assim, por jogar como que contra si próprio.

Volnei também foi expulso e a Oliveirense ficou assim com dez jogadores, como o Leixões, mas foi sempre uma equipa mais esclarecida e ameaçadora e acabou por merecer os três pontos.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- Oliveirense, 1-2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Volnei, 18 minutos

1-1, Agostinho, 21

1-2, Michel, 30

Equipas:

- Leixões: Beunardeau, João Amorim (Pedro Coronas, 46), Brunão, Calasan, Miguel Ângelo, Ben Hassan, Rafa (Morais, 68), Fabinho (Moisés Conceição, 77), Thalis, João Oliveira (Araújo, 82) e Agostinho.

(Suplentes: Stefanovic, Zag, Moisés Conceição, Pedro Coronas, Araújo, Tomás Couto, Morais, Joel e e Meira).

Treinador: Vítor Martins.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga (Filipe Alves, 78), Rodrigo Borges, Volnei, Gadelha (Pimenta, 77), Serginho (Kazu, 77), Ibrahima, Jaiminho, Duarte (Iago Reis, 69), Zé Leite (Jonata Bastos, 63) e Michel.

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Obi, Nuno Valente, Zé Pedro, Kazu e Jonata Bastos)

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Volnei (10 e 67), Brunão (32 e 53), Calasan (52), Miguel Ângelo (70) e Morais (82). Cartão vermelho para Brunão (53) e Volnei (67)