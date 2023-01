Leixões-Penafiel, 2-1: Thalis coloca fim a ciclo negativo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões bateu este domingo, em casa, o Penafiel, por 2-1, num jogo referente à 18.ª jornada da Liga Sabseg, e assim quebrou um ciclo de cinco derrotas consecutivas na prova.



Thalis abriu o marcador aos 49 minutos e bisou aos 76, na sequência de dois contra-ataques idênticos pelo corredor direito, e Reko reduziu aos 90, depois de um canto em que o Leixões confirmou problemas defensivos no jogo aéreo.

Leixonenses e penafidelenses somam agora 22 pontos, sendo que os locais subiram do 14.º para o 11.º lugar, e os visitantes desceram do 10.º para o 12.º posto na tabela classificativa.

O Leixões abriu o jogo com um remate de Thalis aos três minutos, o Penafiel respondeu aos cinco num lance em que Roberto, descaído sobre a direita na área adversária, podia ter feito melhor do que atirar para fora, Thalis rematou novamente aos sete e por alto e depois o jogo caiu numa toada morna.

Thalis serviu bem Agostinho aos 21 minutos, mas o avançado perdeu tempo e rematou contra a defesa contrária, e o Penafiel cresceu a partir daí, mas teve uma contrariedade devido à lesão de Roberto aos 33 minutos. Fábio Fortes substituiu-o pouco depois.

Com dez jogadores lesionados e um castigado, os visitantes apresentaram-se neste jogo com apenas cinco suplentes e apesar disso foram capazes de criar muitos problemas defensivos a um Leixões inseguro pelos desaires sucessivos.

A primeira parte terminou com os leixonenses perto de marcar, por João Oliveira, e a segunda começou praticamente com o 1-0. Agostinho livrou-se de um opositor, ganhou metros com a bola, serviu João Oliveira na direita e este cruzou para Thalis, que fez um golo fácil.

O Penafiel reagiu bem, ameaçou empatar num cabeceamento de Édi Semedo aos 53 e aos 58 ficou reduzido a dez jogadores porque o capitão e central brasileiro Lucas Tagliapietra viu o segundo amarelo e o consequente vermelho.

Apesar disso, os penafidelenses não se entregaram e ameaçaram mesmo marcar aos 68 e 71 minutos, por Édi Semedo, que foi uma permanente dor de cabeça para a defesa leixonense com a sua velocidade.

O Penafiel foi arriscando cada vez mais na busca da igualdade, que pareceu ao seu alcance apesar da inferioridade numérica, mas foi surpreendido com mais um contra-ataque pelo flanco direito, muito semelhante ao do golo inaugural, com Fabinho, assistido por Morais, a cruzar e Thalis fazer o 2-0.

O 3-0 esteve à vista aos 81 minutos, mas o Penafiel tanto porfiou que reduziu aos 90 depois de um canto em que Fábio Fortes foi mais forte do que a defesa leixonense e cabeceou à barra, tendo Reko aproveitado uma sobra para fazer o 2-1 final.

Antes ainda do fim, o treinador leixonense Vítor Martins foi expulso, alegadamente devido a protestos pelos descontos sobre descontos que o árbitro concedeu.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- Penafiel 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Thalis, 49 minutos

2-0, Thalis, 76

2-1, Reko, 90

Equipas:

- Leixões: Beunardeau, Pedro Coronas (João Amorim, 65), Meira, Calasan, Joel, Rafa (Moisés Conceição, 90+2), Zag, Fabinho, Thalis (Tomás Couito, 90+2), João Oliveira (Morais, 73) e Agostinho (Ricardo Valente, 65).

(Suplentes: Stefanovic, Isaque, Moisés Conceição, Miguel Ângelo, Araújo, Tomás Couto, Morais, João Amorim, e Ricardo Valente).

Treinador: Vítor Martins.

- Penafiel: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, João Miguel, Lucas Tagliapietra, Simão (Bruno Pereira, 90+5), Vasco Braga, Mica (Batista, 79), João Oliveira (Reko, 79), Filipe, Édi Semedo e Roberto (Fábio Fortes, 37).

(Suplentes: Macedo, Bruno Pereira, Reko, Batista e Fábio Fortes).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lucas Tagliapietra (06 e 58), Rúben Freitas (29), Zag (45+2), Rafa (67), João Miguel (72) e Joel (85). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Lucas Tagliapietra (58) e vermelho para Vítor Martins, treinador do Leixões (90+5).