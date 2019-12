Leixões perde em casa com Académico de Viseu e falha subida ao terceiro lugar

O Leixões desperdiçou este domingo a oportunidade de se isolar no terceiro lugar da II Liga de futebol, ao sofrer a primeira derrota em casa, por 1-0, frente ao Académico de Viseu, em jogo da 12.ª jornada da prova.

Numa primeira parte em que o Leixões mostrou lentidão nas transições e o Académico de Viseu tentou, sem sucesso, chegar ao golo, Jean Patric acabou por ser o mais inconformado entre os visitantes, obrigando por duas vezes (22 e 37 minutos) Ivo a defender para canto.

Quase inofensivo até ao intervalo, o Leixões mostrou vontade de vencer no recomeço, com André Claro, aos 58 e 61 minutos, a ficar perto do golo, respondendo a equipa beirã, precisamente, com o tento de Jorge Miguel, aos 63, após cruzamento da direita de Luisinho.

O capitão do Leixões, Luís Silva, foi expulso logo depois, mas a reação da equipa da casa continuou, com Ricardo Fernandes, aos 68 minutos, num lance polémico, a evitar o golo de André Claro, com um desvio sobre a linha de baliza.

O guarda-redes viseense voltou a estar em foco ao minuto 86, detendo, no solo, a derradeira oportunidade do avançado da equipa de Matosinhos, desta vez solicitado da direita por Enoh.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Académico de Viseu, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Jorge Miguel, 63 minutos.

Equipas:

- Leixões: Ivo, Pedrinho (Paná, 72), Pedro Pinto, Bura, Vítor Bruno, Amine, Luís Silva, Júnior Sena (Enoh, 59), João Graça (Derick, 46), André Claro e Harramiz.

(Suplentes: Fábio Matos, Enoh, Paná, Derick, Braga, João Rodrigues e Pedro Monteiro).

Treinador: Carlos Pinto.

- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Yang (Tiago Amaral, 84), Steven, Mathaus, Jorge Miguel, Jorge Oliveira, Zimbabwe, Luisinho, Jean Patric, João Mário (Carter, 90) e Latyr (Diogo Santos, 73).

(Suplentes: Janota, Pica, Diogo Santos, Edgar Abreu, Carter, Bruno e Tiago Almeida).

Treinador: Paulo Monteiro.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Mário (49), Pedrinho (53), Pica (67), Zimbabwe (72), Amine (78) e Jorge Miguel (87). Cartão vermelho direto para Luís Silva (66), André Castro, diretor desportivo do Leixões (69) e Paulo Lopo, delegado ao jogo da SAD do Leixões (70).

Assistência: cerca de 500 espetadores.