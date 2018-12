Leixões-Sp. Braga B, 2-1: Bis do suplente Roniel vale reviravolta

Dois golos de Roniel, que começou o jogo no banco, deram este domingo a vitória ao Leixões por 2-1 na receção ao Sporting de Braga B, após reviravolta, em jogo da 10.ª jornada da 2.ª Liga.As duas equipas, que procuravam regressar às vitórias, equilibraram forças durante a primeira parte, quando as ocasiões de golo foram escassas, acabando a baliza por estar em perigo apenas por uma vez, aos 43 minutos, com um cabeceamento ao lado da baliza de Kukula, correspondendo a um cruzamento de Stephane.Sem ganhar há quatro jornadas, a formação de Matosinhos viu o Sporting de Braga B adiantar-se no marcador aos 50, quando Henry assistiu Simão na área para um remate cruzado que bateu o guarda-redes Tony.A equipa visitante explorou a ansiedade dos locais e André Ribeiro (60) e Henry (68), tiveram boas ocasiões para aumentar a vantagem, mas Tony defendeu a primeira e a segunda saiu por cima da baliza.O empate surgiu aos 74 minutos, por Roniel, na recarga a uma grande penalidade cobrada pelo brasileiro e defendida por Tiago Pereira. Este castigo máximo punia uma alegada falta de Inácio sobre Bernardo.Luther (82) e Elias Emanuel (85) ficaram perto de desfazer o empate, mas acabou por ser Roniel (89), outra vez de penálti, desta vez a castigar alegada mão na bola de Bruno Wilson a consumar a reviravolta para o Leixões.Já a vencer, a formação de Matosinhos acabou por ficar em inferioridade numérica, com a expulsão de Luís Silva, aos 90+2, por acumulação de cartões amarelos.Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.: 0-0.0-1, Simão, 50 minutos.1-1, Roniel, 74.2-1, Roniel, 89 (de grande penalidade)Equipas:Tony, Jorge Silva, Matheus Costa, Pedro Monteiro, Stephane, Luís Silva, Ceitil (Evandro Brandão, 67), Lawrence (Roniel, 57), Erivaldo (Amine, 90+1), Bernardo e Kukula.(Suplentes: Luís Ribeiro, Amine, Breitner, Anthony, Tiago Moreira, Evandro Brandão e Roniel).Treinador: Filipe Gouveia.Tiago Pereira, Inácio, Bruno Wilson, Lucas, Simão, Rafael Assis, Ibrahima, Crespo, Luther, André Ribeiro (Tiago Dias, 77) e Henry (Elias Emanuel, 81).(Suplentes: Filipe, Muric, Elias Emanuel, Afonso Caetano, Tiago Dias, Casimiro e David Carmo).Treinador: Wender.Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas (13), Simão (16), Bernardo (22), Luís Silva (54 e 90+2), Inácio (73), Ibrahima (74), Roniel (79), Rafael Assis (86) e Crespo (88). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos a Luís Silva (90+2)Assistência: cerca de 400 espetadores.