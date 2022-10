Leixões-Tondela, 1-1: Bebés somam quarto empate seguido

O Leixões somou esta segunda-feira o quarto empate consecutivo na Liga Sabseg portuguesa de futebol na receção ao Tondela (1-1), no encontro que fechou a 10.ª jornada da prova e que valeu pelo segundo tempo.

Os locais adiantaram-se no marcador com um golo de Thalis, aos 56 minutos, fruto de um remate potente de longe, e o venezuelano Matias Lacava empatou depois de uma jogada de insistência na área leixonenses, em que os visitantes foram mais determinados na luta pela bola.

A primeira parte teve uma única ocasião clara de golo, para Tondela, e quatro cartões amarelos, três deles também para o Tondela e um destes foi para Jota Gonçalves, que derrubou um opositor que o havia ultrapassado e podia ameaçar a baliza de Babacar Niasse.

O Leixões apresentou-se com o médio defensivo Ben Hassan a defesa e foi incapaz de furar a sólida muralha defensiva que os visitantes montavam sempre que recuavam para junto da sua baliza.

Os quatro cantos que os locais conseguiram na primeira parte, contra nenhuma do Tondela, traduziram-se em nada e foram, aliás, os visitantes que tiveram uma ocasião clara de golo aos 26 minutos. Beunardeau abordou mal um lance aéreo e Manu Hernando ficou com a bola e a baliza à sua mercê, mas cabeceou para fora.

Depois de uma primeira parte com poucos motivos de interesse, a segunda metade foi bem mais animada e João Oliveira deu o mote com um cruzamento-remate que Babacar Niasse desviou para canto.

Fabinho falhou por pouco o golo no minuto seguinte e o Tondela respondeu aos 49 num contra-ataque finalizado por Daniel dos Anjos com um remate frontal à baliza de Beunardeau que a defesa leixonense bloqueou a tempo.

O Leixões aumentou a intensidade do seu futebol e Thalis, que foi um dos melhores jogadores em campo, pareceu que teve uma 'fezada' aos 55 minutos e desferiu um remate forte de longe que bateu Babacar Nicasse, com a bola a passar sob o guarda-redes.

O Tondela partiu em busca do empate sob a batuta de Rafael Barbosa e Matias Lacava e este conseguiu bater o guarda-redes leixonense aos 66 minutos desviando a bola para o poste mais distante da baliza.

O golo premiou o inconformismo da equipa beirã, que já tinha estado perto do golo, mais vezes até do que o Leixões, e que fez das transições defesa-ataque a sua principal arma ofensiva.

Beunardeau impediu novo golo na sua baliza aos 69 minutos, o Leixões desperdiçou um contra-ataque promissor aos 75, quando Thalis forçou Babacar Niasse a uma grande intervenção com mais um remate poderoso e o encontro entrou numa fase em que as duas equipas correram maiores riscos.

O central Calasan cometeu um erro que podia ter custado caro ao Leixões já nos descontos e que a ele lhe valeu um cartão vermelho direto, porque perdeu a bola para Rúben Fonseca junto à sua área e teve de agarrar o adversário para o impedir de ficar sozinho diante de Beunardeau.

A igualdade mantém o Leixões no 11.º lugar da classificação, com 12 pontos, e permitiu ao Tondela, que vinha de uma derrota caseira, subir do oitavo para o sétimo posto, com 15 pontos

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões-Tondela, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Thalis, 56 minutos.

1-1, Matias Lacava, 66

Equipas:

- Leixões: Beunardeau, Coronas (João Amorim, 85), Ben Hassan, Calasan, Miguel Ângelo, Zag (Rafa, 85), Kiki, Fabinho, Thalis, João Oliveira (Agostinho, 70) e Zé Eduardo (Erivaldo, 79).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Isaque, Erivaldo, Agostinho, Araújo, Morais, Joel, João Amorim e Rafa).

Treinador: Vítor Martins.

- Tondela: Babacar Niasse, Marcelo Alves, Manu Hernando, Jota Gonçalves, Dário Miranda (Ruben Fonseca, 62), Pedro Augusto (Simão, 83), Matias Lacava (Cuba, 83), Bebeto, Tiago (Betel Munhunga, 90+4), Rafael Barbosa (Rodrigo Fajardo,90+3) e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Philip Tear, Rafael Alcobia, Ruben Fonseca, Cuba, Rodrigo Fajardo, Betel Muhungo e Simão Duarte.

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jota Gonçalves (01), Calasan (08), Bebeto (09), Marcelo Alves (17), Rúben Fonseca (77), Tiago (89) e Rafa (90). Cartão vermelho direto para Calasan (90+1)

Assistência: 1.300 espetadores.