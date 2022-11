Leixões-Torreense, 1-0: Golo solitário de Kiki Silva garante vitória

O golo solitário de Kiki Silva, logo aos seis minutos, garantiu este sábado a vitória do Leixões na receção ao Torreense (1-0), em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Sabseg.



O tento dos caseiros surgiu logo no início da partida, através de uma jogada de Fabinho, que, depois de ultrapassar o lateral direito Rui Silva através de uma desmarcação em rotura, tirou um cruzamento rasteiro que descobriu Kiki Silva isolado no interior da grande área adversária.

Na primeira parte, o Torreense não teve capacidade para contrariar a maior facilidade do Leixões em circular a bola e instalar-se no meio campo da formação de Torres Vedras, ainda que o domínio da equipa de Vítor Martins não tenha resultado em muitas oportunidades de golo.

Uma iniciativa de Kiki Silva pelo corredor esquerdo, aos 28 minutos, causou perigo à defensiva do Torreense que, na sequência do lance, viu o guarda-redes Vagner a aplicar-se para parar um remate de longa distância de Coronas.

Aos 31 minutos, Thalis fletiu da esquerda para o centro e rematou sobre a barra, numa das poucas ocasiões dignas de registo no primeiro tempo.

Nos segundos 45 minutos, a dinâmica do jogo alterou-se e a equipa do Torreense assumiu as rédeas da partida, perante o comportamento mais defensivo dos 'bebés do mar', que se resguardavam e protegiam a vantagem no marcador.

Ainda que não fosse através de situações flagrantes, a equipa visitante ia aproximando-se da baliza defendida por Beurnardeau, com um remate ao lado por Simão Rocha (58) e um remate por cima de Duarte Carvalho (64), que surgia em posição perigosa, apesar da má finalização.

Numa jogada de envolvimento ofensivo do conjunto leixonense, Erivaldo teve nos pés aquela que foi a melhor oportunidade de toda a segunda parte (78), mas o remate, já no interior da pequena área, embateu em Vagner, que evitou assim o golo da tranquilidade para os matosinhenses.

Nos minutos finais, a formação do Torreense, que ainda ficou reduzida a 10, após expulsão de Simão Rocha (88), continuou a ser uma equipa com mais iniciativa, procurando não sair derrotada do Estádio do Mar, ainda que praticamente não tenha ameaçado a baliza adversária.

A equipa do Leixões revelou-se eficaz a gerir o marcador e, com esta vitória, subiu ao sexto lugar da classificação da Liga Sabseg, com 18 pontos, enquanto que os comandados de Pedro Moreira ocupam agora o 13.º, com 10.

Jogo realizado no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões-Torreense, 1-0

Ao intervalo: 1-0

Marcador:

1-0, Kiki Silva, 6 minutos.

Equipas:

- Leixões: Beurnardeau, Coronas (João Amorim, 55), Calasan, Brunão, Miguel Ângelo, Thalis (Paulo Alves, 65), Zag, Fabinho, João Oliveira (Erivalto, 55), Zé Eduardo (Valente, 65) e Kiki Silva (Morais, 89).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Erivaldo, Paulo Alves, Morais, Joel, João Amorim, Meira, Rafa, Valente).

Treinador: Vítor Martins.

- Torreense: Vagner, Rui Silva, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, Duarte Carvalho (Sambu, 69), João Lameira (João Cardoso, 82), Neneco Renteria (Cícero, 59), Frédéric Maciel (Balanta, 69), Oliveira (João Vieira, 59) e Picas.

(Suplentes: Carlos Henriques, João Pereira, Sambu, João Vieira, João Cardoso, Balanta, João Paulo, Keffel, Cícero).

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Calasan (04), Coronas (38), Simão Rocha (46 e 89), João Oliveira (53), Picas (62), João Cardoso (84), Miguel Ângelo (84), Balanta (86), Fabinho (89), Gustavo Marques (90+03) e Morais(90+04). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Simão Rocha (89).

Assistência: 2347 espetadores.