Liga anuncia alteração de horário do Ac. Viseu-Varzim

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou esta sexta-feira que o encontro entre Académico de Viseu e Varzim, inicialmente agendado para as 18 horas do dia 26, irá jogar-se duas horas antes (16 horas).





"O jogo entre Ac. Viseu e Varzim SC, referente à 26.ª jornada da Liga Portugal SABSEG, foi reagendado para as 16H00 do dia 26 de março, no Estádio Municipal do Fontelo, e com transmissão via Streaming", informou a Liga, em comunicado publicado no seu sítio oficial da Internet.