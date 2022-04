Liga confirma situação salarial regularizada na Académica e Varzim

Depois de ter alertado, a 21 de março, a Académica e o Varzim devido à falha na obrigação de comprovar a inexistência de dívidas, entre dezembro do ano passado e fevereiro, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional confirmou que os dois clubes já cumpriram essa obrigação e têm as suas situações salariais regularizadas."A Liga Portugal informa que a A. Académica e o Varzim SC cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores, referentes aos meses de dezembro (2021) a fevereiro (2022). Deste modo, ambas as Sociedades Desportivas passam a ter a sua situação regularizada, o que faz com que todos os emblemas da Liga Portugal SABSEG tenham demonstrado o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais, dentro dos prazos regulamentados", escreveu o organismo no seu site oficial.