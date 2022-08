Liga divulga os horários dos jogos da 5.ª jornada da Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga divulgou este domingo os horários para os jogos da 5.ª jornada da Liga Sabseg, uma ronda que arrancará com os duelos entre Ac. Viseu e Torreense e o Benfica B e o Leixões, ambos com o início agendado para as 11 horas de sábado (3 de setembro).Ac. Viseu–Torreense, 11H00 – Sport TV+Benfica B–Leixões, 11H00 - BTVMoreirense–Oliveirense, 14H00 – Sport TV+FC Porto B–Vilafranquense, 15H30 – Porto CanalPenafiel–Trofense, 11H00 – Sport TVFeirense–Mafra, 14H00 – Sport TV+Nacional-B SAD, 15H30 – StreamingFarense–Sp. Covilhã, 15H30 – Sport TVTondela-Estrela Amadora, 18H00 – Sport TV+