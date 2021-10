Liga rejeita adiar jogo entre o Rio Ave e o Vilafranquense

O Vilafranquense pediu o adiamento do jogo frente ao Rio Ave, da 8ª jornada da Liga Sabseg, mas a Liga Portugal não acedeu. O diretor geral dos ribatejanos, Luís Sousa, confessa a Record que não estava à espera que o adiamento do encontro fosse rejeitado, uma vez que o clube tem vários jogadores ao serviço das seleções. “Fiquei surpreendido com esta decisão, que causa algum desconforto e mostra alguma luta desigual, até porque houve vários jogos adiados devido à mesma situação”, assume Luís Sousa.

Recorde-se que para a deslocação a Vila do Conde, Filipe Gouveia não poderá contar com o lateral-esquerdo Eric Veiga (a representar o Luxemburgo), nem com o defesa-central Simão Júnior e o médio João Jaquité, que se encontram na seleção da Guiné Bissau.