Länk Vilaverdense-Benfica B, 1-4: entrada forte dos encarnados garante vitória em jogo de aflitos

O Benfica B impôs esta sexta-feira a quinta derrota consecutiva ao Länk Vilaverdense, ao vencer por 4-1, no arranque da sexta jornada, beneficiando da entrada em falso do cada vez mais último classificado da Liga Sabseg.

Maestro, aos cinco minutos, recebeu a bola à entrada da área e rematou forte e colocado, sem possibilidades de defesa para Ivo Gonçalves, que, dois minutos, volvidos, voltou a ser batido, depois de um atraso de bola intercetado por Cauê. O avançado brasileiro contornou o guarda-redes do Vilaverdense e fez o segundo.

Em vantagem e mais tranquilo, o Benfica B controlou o jogo, teve mais bola e iniciativa e podia ter chegado ao terceiro aos 32 minutos, mas o cabeceamento de Gustavo Marques acertou no ferro da baliza do Vilaverdense, que respondeu, na mesma medida, por Gonçalo Teixeira.

O remate ao poste do ponta esquerdo aconteceu aos 40 minutos e foi a ação ofensiva mais perigosa do Vilaverdense, que voltou a soçobrar na jogada seguinte, quando Henrique Pereira, na esquerda, desenvencilhou-se de vários adversários e serviu Cauê para uma finalização fácil.

Armando Lopes e André Soares foram a jogo na segunda parte e contribuíram para as melhorias evidentes do Vilaverdense, face a um Benfica B também mais relaxado e confortável. Houve várias aproximações perigosas à baliza de Pedro Souza, incluindo um golo invalidado por posição irregular e uma bola no poste.

Simon reduziu aos 70 minutos, assistido por Jair Semedo, e podia ter bisado oito minutos depois, mas seriam os encarnados a voltar a marcar, já nos descontos, por Diogo Prioste, com um remate de fora da área.

Na tabela, o Benfica sobe várias posições, igualando os sete pontos de União de Leiria, Académico de Viseu e Mafra, que ainda vão jogar, enquanto o Vilaverdense, única equipa ainda sem vitórias, afunda-se no último lugar, com apenas um ponto.

Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Lank Vilaverdense - Benfica B, 1-4.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Maestro, 5 minutos.

0-2, Cauê, 7'.

0-3, Cauê, 41'.

1-3, Simon, 70'.

1-4, Diogo Prioste, 90+2'.

Lank Vilaverdense: Ivo Gonçalves, Rafael Viegas, Batista, Gustavo França, Carlos Freitas (Armando Lopes, 46'), João Caiado (André Soares, 46'), Jair Semedo, Boubacar (Bruno Silva, 61'), Lénio, Gonçalo Teixeira e Harramiz (Simon, 51').

(Suplentes: Rogério Santos, Armando Lopes, Laércio, Bakary Konaté, Momo Sacko, André Soares, Bruno Silva, Ansu Fati e Simon).

Treinador: António Barbosa.

Benfica B: Pedro Souza, Filipe Cruz, Gustavo Marques, Bajrami, Rafael Rodrigues, Jevsenak, Gerson Sousa (Gilson Benchimol, 68'), Maestro (Diogo Prioste, 82'), Hugo Félix (Nuno Félix, 68'), Henrique Pereira e Cauê (João Rego, 58').

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Lacroix, Diogo Spencer, Nuno Félix, Diogo Prioste, José Marques, Rafael Luís, João Rego e Gilson Benchimol).

Treinador: Nelson Veríssimo.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gustavo França (62'), João Rego (81'), André Soares (87') e Bruno Silva (90+4').

Assistência: Cerca de 200 espetadores.