Länk Vilaverdense-Nacional, 1-2: insulares levam a melhor no fecho da 4.ª jornada

O Nacional alcançou este domingo a segunda vitória consecutiva na Liga SABSEG, ao derrotar fora o Länk Vilaverdense, relegado para último, por 2-1, no fecho da quarta jornada, em jogo em que a sorte foi determinante.

Não foi o melhor dos jogos tecnicamente, mas a intensidade e entrega dos intervenientes, principalmente no segundo tempo, valeu o bilhete dos 686 espetadores presentes em Paços de Ferreira (números demasiado generosos da organização), em que, mais uma vez, o Länk Vilaverdense pagou a fatura da inexperiência, sofrendo golos em momentos-chave.

O jogo opunha duas equipas necessitadas de pontos e a primeira parte foi entretida, sem deslumbrar, com a bola a rondar as duas balizas, num equilíbrio que se desfez nos últimos cinco minutos, altura em que o Länk Vilaverdense, inspirado pelo melhor lance do encontro (não valeu golo por posição irregular de Harramiz), ameaçou marcar em três remates perigosos de fora da área.

O Nacional, que tivera nos pés de Chuchu Ramírez a primeira e maior oportunidade de golo do jogo, aos 23 minutos, adiantou-se mesmo, contra a corrente de jogo, já nos descontos, por Witi, completamente solto na área, a corresponder a um cruzamento de Gustavo Silva da direita.

Os insulares ficaram mais tranquilos após o reatamento, com o segundo golo, saído da cabeça de Carlos Daniel, após assistência de Gustavo Silva em cruzamento de Witi da esquerda, mas a reação dos 'locais' foi interessante a partir da cabeçada feliz de Laércio, aos 64 minutos, a reduzir.

O Länk Vilaverdense insistiu, pressionou muito, ainda ameaçou o empate, mas foi o Nacional, no quarto dos nove minutos de compensação, a ficar mais perto do golo.

Na tabela, o Nacional ascendeu ao oitavo lugar, com os mesmo seis pontos do Académico de Viseu, sétimo, enquanto o Länk Vilaverdense é último, com um.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Länk Vilaverdense-Nacional, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Witi, 45'+1 minutos.

0-2, Carlos Daniel, 46'.

1-2, Bruno Silva, 64'.

Equipas:

- Länk Vilaverdense: Ivo Gonçalves, Rafael Viegas, Batista, Laércio, Armando Lopes (Maviram, 56), Ericson (Lénio, 56), Jair Semedo, Gonçalo Teixeira (João Caiado, 78), André Soares, Boubacar (Bruno Silva, 56) e Harramiz (Simon, 72).

(Suplentes: Cajó, Bakary Konaté, Carlos Freitas, Maviram, João Caiado, Lénio, Simon, Bruno Silva e Ansu Fati).

Treinador: António Barbosa.

- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses (Jordi Pola, 77), Paulo Vítor, André Martins Sousa, Danilovic, André Sousa (Sérgio Marakis, 84), Gustavo Silva, Carlos Daniel (Rúben Macedo, 71), Witi (Luís Esteves, 71) e Chuchu Ramírez (Dudu, 84).

(Suplentes: Vinícius Machado, Jordi Pola, Luís Esteves, Jota, Martim Watts, Sérgio Marakis, Rúben Macedo, Guilherme Pita e Dudu).

Treinador: Tiago Margarido.

Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ericson (18), André Soares (32), Chuchu Ramírez (35), Danilovic (79), André Martins Sousa (81), Paulo Vítor (83), Ivo Gonçalves (90+5), Lénio (90+6).

Assistência: 686 espetadores.