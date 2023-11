Länk Vilaverdense-Tondela, 1-2: Beirões viram resultado com 'bis' de Roberto

O Tondela regressou este domingo às vitórias, graças a um 'bis' de Roberto, ao bater o Länk Vilaverdense, por 2-1, na 10.ª jornada da 2.ª Liga, num jogo decidido em lances de bola parada.

O Vilaverdense, que trocou Paços de Ferreira pela Vila das Aves, queria dar sequência ao primeiro triunfo no campeonato, alcançado na jornada anterior, e até esteve em vantagem, com um grande golo de Jair Semedo, mas acabou traído nos descontos do primeiro tempo, na sequência de um canto, e na parte final, no segundo penálti do jogo para o Tondela.

As duas equipas entraram apostadas num futebol positivo, numa primeira parte equilibrada, mas, por largo tempo, o jogo foi disputado longe das balizas.

O Vilaverdense foi, mesmo assim, quem teve mais iniciativa, ganhou mais cantos e rematou mais, logrando num deles, aos 33 minutos, inaugurar o marcador.

O trabalho foi de Maviram na esquerda e culminou com um centro atrasado para a entrada da área e o remate de primeira de Jair Semedo, que protagonizou um golo de belo efeito.

A liderança do Vilaverdense foi testada já nos descontos, mas Abdoulaye Ba desperdiçou uma grande penalidade, por alegada falta do guarda-redes.

Rogério Santos defendeu o remate, mas, no minuto seguinte, Roberto empatou, ao cabecear - mesmo com três adversários por perto - na sequência de um canto.

O Vilaverdense começou melhor a segunda parte, mas sem criar grande perigo, com a felicidade do jogo a cair para o Tondela, já na parte final, numa grande penalidade por alegada mão de Batista, convertida por Roberto, em mais um lance de difícil análise.

Na tabela, o Länk Vilaverdense mantém o último lugar, com quatro pontos, enquanto o Tondela subiu quatro posições, fixando-se por agora no 11.º lugar, com 13.



Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.

Länk Vilaverdense-Tondela, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Jair Semedo, 33 minutos.

1-1, Roberto, 45+4.

1-2, Roberto, 79 (grande penalidade).

Equipas:

Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Rafael Viegas, Batista, Gustavo França, Maviram (Armando Lopes, 74), Momo Sacko (João Caiado, 63), Ericson (Lénio, 80), Gonçalo Teixeira, Jair Semedo, André Soares (Bruno Silva, 80) e Harramiz (Simon, 80).

(Suplentes: Ivo Gonçalves, Armando Lopes, Carlos Freitas, Bakary Konaté, João Caiado, Lénio, Bruno Silva, Boubacar e Simon).

Treinador: Sérgio Machado.

Tondela: Ricardo Silva, Tiago Almeida (Bebeto, 63), Abdoulaye Ba, Ricardo Alves, Lucas Barros, Cícero, André Ceitil (Yaya Sithole, 46), Xavier (Costinha, 63), Luan Farias, Roberto (Hélder Tavares, 86) e Rui Gomes (Daniel dos Anjos, 63).

(Suplentes: Léo Nacacchio, Bebeto, Luís Rocha, Lucas Mezenga, Hélder Tavares, Yaya Sithole, Costinha, Pedro Maranhão e Daniel dos Anjos).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Harramiz (31), Momo Sacko (39), Rogério Santos (44) e Jair Semedo (85).

Assistência: Cerca de 200 espectadores.