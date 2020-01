Lucas Cunha para reforçar a defesa

Lucas Cunha é o primeiro reforço de inverno do Estoril. O jogador chega à Amoreira para reforçar a defesa, cedido pelo Sp. Braga, até ao final da época. O negócio confirma a boa relação entre os dois clubes e, esperam todas as partes, permitirá ao brasileiro ganhar outro ritmo competitivo.

O central de 22 anos estava na equipa B dos arsenalistas a disputar o Campeonato de Portugal mas esta temporada cumpriu dois jogos na 1ª Liga pelos guerreiros do Minho. Na receção ao Benfica e na visita ao Gil Vicente foi titular, depois de ter jogado também frente aos russos do Spartak, na Liga Europa.

O plantel de Tiago Fernandes conta assim com mais concorrência no centro da defesa, sector no qual a dupla Marcos Valente-Lucas Áfrico tem sido a mais utilizada. O grupo fica assim com cinco centrais, pois ainda há Philipe Maia e Helerson, que tem alinhado pelos sub-23 e pode continuar nesse plantel ou mesmo regressar ao Brasil, visto que fica cada vez com menos espaço na equipa principal.



Chiquinho, Empis e Oliveira no treino



O plantel canarinho começou ontem a preparar a deslocação a Penafiel, amanhã, e com algumas novidades pois Tiago Fernandes chamou três jogadores que se têm destacado nos sub-23: Pedro Empis, lateral-esquerdo, Chiquinho, extremo e João Oliveira, ponta-de-lança.