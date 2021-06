Luiz Pachu é reforço para o ataque do Trofense

O Trofense iniciou a semana com 'toda a força' e, já depois de apresentar Bruno Moreira e Marcos Valente, o conjunto da Trofa apresentou o avançado Luiz Pachu.





O jogador, de 25 anos, foi formado no Botafogo, sendo que, no escalão sénior, para além do emblema do Rio de Janeiro, alinhou no Gonçalense, Santa Cruz, Boavista RJ, Atlético PB, Atibaia e Cianorte. No conjunto do Paraná, onde vinha atuando, apontou sete golos em 20 encontros.No plano desportivo, o Trofense tem agendado para esta quarta-feira o início dos habituais exames médicos.