Mafra-Ac. Viseu, 0-0: empate pareceu o mal menor para as duas equipas

Mafra e Académico de Viseu empataram este domingo, 0-0, na 20.ª jornada da 2.ª Liga, numa partida com poucas oportunidades e em que o empate pareceu o mal menor para as duas formações.

Com este empate, o Mafra, na décima posição, com 26 pontos, mas menos um jogo, soma já cinco jogos sem vencer para o campeonato e em casa não consegue somar os três pontos desde a quarta jornada. Já o Académico de Viseu ocupa a 12.ª posição, com 23 pontos, e somou em Mafra o segundo empate consecutivo.

O jogo arrancou com sinal mais da equipa de Viseu. A equipa de Pedro Ribeiro dominou os primeiros minutos ao povoar melhor a zona do meio-campo, mas o Mafra equilibrou à passagem do primeiro quarto de hora.

Com o jogo mais dividido, mas com poucas oportunidades de golo, coube ao Mafra abrir as hostilidades, com Vítor Cabral a rematar com perigo para defesa atenta de Gril. Mesmo com mais posse de bola, o Académico de Viseu mostrava dificuldades em criar oportunidades de finalização e foi o Mafra a estar mais perto do golo novamente, com Pedro Lucas a rematar à figura de Gril.

O Mafra acabou a primeira parte por cima no jogo e só Gril garantiu o empate, com Pedro Aparício, aos 40 minutos, a testar novamente os reflexos do guarda-redes.

A segunda parte confirmou os indícios deixados no primeiro tempo, com o Mafra por cima no jogo e o Académico a salvar-se devido à grande exibição de Gril na baliza viseense. O esloveno deteve todas as iniciativas da equipa de Ricardo Sousa, mesmo com o Mafra a forçar até final do encontro, o que quase lhe custou o empate, pois balanceada no ataque, a equipa saloia desguarneceu a defesa e o Académico de Viseu, por João Vasco, esteve perto da vitória.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra-Académico de Viseu, 0-0.

Equipas:

- Mafra: Miguel Santos, Pedro Pacheco (Lucas Marques, 62), Pedro Barcelos, Bura (Inácio Miguel, 62), Tomás Domingos, Leandrinho, Aparício, Gui Ferreira, Dieguinho (Francis Cann, 63), Pedro Lucas (Okitokandjo, 72) e Vítor Gabriel (Mattheus Oliveira, 80).

(Suplentes: Renan, Okitokandjo, Mattheus Oliveria, Tormin, Lucas Marques, Chano, Francis Cann, Inácio Miguel, Patrick Kikas e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Ricardo Machado, Igor Milioransa, Vítor Bruno (Famana Quizera, 54), Ericson, Renteria (Fernando Ferreira, 86), Pana, Paul Ayongo (João Vasco, 76), Paul Nubaumer (Romy Silva, 86) e Yuri Araújo.

(Suplentes: Janota, Tiago Correia, Famana Quizera, Çakar, Fernando Ferreira, André Claro, Romy Silva, João Vasco e Sena).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bura (56) e Lucas Marques (90).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.