Mafra-Ac. Viseu, 1-0: Okitokandjo decidiu a abrir a 2.ª parte

O Mafra recebeu e venceu este sábado o Ac. Viseu por 1-0, em jogo da segunda jornada da 2.ª Liga, decidido num lance finalizado pelo holandês Okitokandjo e que mantém o Mafra na liderança da competição.

Com este resultado, o Mafra soma seis pontos e regressa à liderança, juntamente com o Benfica B, que esta manhã venceu o Casa Pia por 6-0. Já o Ac. Viseu não tem qualquer ponto conquistado após desta derrota, que foi a sua estreia na prova depois de ter sido adiado o encontro que tinha na ronda inaugural, frente à Académica, devido à pandemia de covid-19.

Evidenciando mais ritmo de jogo e melhor entrosamento, o Mafra entrou melhor na partida e nos primeiros minutos empurrou o Académico de Viseu para o seu reduto defensivo.

A partida equilibrou-se depois do primeiro quarto de hora, sem que a equipa da casa conseguisse transformar em golo o maior domínio, e aos 24 minutos a primeira oportunidade de golo surgiu mesmo para os viseenses, com Luisinho a rematar cruzado junto ao poste da baliza de João Godinho.

O segundo tempo arrancou com uma oportunidade junto da baliza do Mafra. Bruninho, ex-Mafra, recuperou a bola a meio-campo, assistiu Carter e o australiano 'esbarrou' na experiência de João Godinho, que saiu da baliza e desviou com uma palmada o remate do avançado.

Falhou o Académico, marcou o Mafra. Eficaz na resposta, a equipa de Filipe Cândido chegou à vantagem ao minuto 56, com um golo do holandês Okitokandjo, que fez o segundo tento na prova. Na cabeça da área, Gui Ferreira atirou ao poste, Camará fez a recarga, que Janota defendeu, mas o guarda-redes viseense já nada pôde fazer perante a finalização do ponta de lança holandês, que atirou para a baliza deserta.

Mais confortável no papel de equipa em vantagem, o Mafra mostrou serenidade e inteligência a gerir essa condição e permitiu poucas veleidades ao Académico de Viseu.





Jogo no Estádio Municipal de Mafra

Mafra - Ac. Viseu, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador: 1-0, Okitokandjo, 56 minutos.

Equipas:

- Mafra: Godinho, Tomás Domingos (Andrezinho, 64), João Cunha, João Miguel, Gui Ferreira, Campos, Rodrigo Martins (Moura, 80), Cuca, Carlos Daniel, Camará (Bruno, 81) e Okitokandjo (Wenderson, 75).

Suplentes: Carlos Henriques, Bruno, Fidelis Ihrene, Andrézinho, Lee, Moura e Wenderson).

Treinador: Filipe Cândido.

- Ac. Viseu: Ricardo Janota, Joel, João Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Luisinho, Fernando Ferreira, Diogo Santos (João Vasco, 74), Yuri Araújo, Bruninho (Zimbabwe, 74) e Carter.

Suplentes: Ricardo Fernandes, Elísio Pais, João Vasco, Bruno Loureiro, Filipe Soares e Zimbabwe).

Treinador: Sérgio Boris.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Pica (36), Jorge Miguel (44), Carter (59), João Cunha (59) e Rodrigo Martins (71).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.