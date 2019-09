Mafra-Académica, 1-0: Flávio Silva salta do banco e resolve

O Mafra venceu este domingo a Académica por 1-0, em jogo da quarta jornada da 2.ª Liga, conquistando a segunda vitória na prova depois do triunfo na jornada inaugural.O golo que resolveu o encontro surgiu já no minuto 90, com Flávio Silva a saltar do banco para dar os três pontos à equipa da casa.Com este triunfo, o Mafra chega aos sete pontos e deixa para trás a Académica, com quatro, equipa que somou o segundo desaire seguido, depois de ter perdido na última jornada frente ao Desportivo de Chaves.A Académica entrou pressionante no encontro e dominou os primeiros minutos, enquanto o Mafra, embora mais encostado à sua defesa, tenha espreitado sempre que pôde o ataque.Perto do fecho do primeiro tempo, o Mafra esteve perto de inaugurar o marcador, mas caprichosamente a bola não entrou na baliza à guarda de Tiago, com Areias a desaproveitar os sucessivos ressaltos e a ver a bola 'passear' em cima da linha de golo.Na segunda parte, o Mafra entrou com outra disposição e tomou conta da iniciativa de jogo, ainda que sem criar grandes oportunidades perigo.Aos 89 minutos registou-se o momento do jogo, com a entrada em campo de Flávio Silva. A substituição parecia tardia, mas o avançado não perdeu tempo e, já dentro do minuto 90, isolou-se a passe de Rúben Freitas, contornou o guarda-redes da Académica e atirou para a baliza deserta na primeira vez em que tocou na bola.Jogo no Estádio Municipal de Mafra.Mafra -- Académica, 1-0.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Flávio Silva, 90 minutos.Equipas:- Mafra: Godinho, Rúben Freitas, Juary, Miguel Lourenço, Joel, Nuno Rodrigues (Rui Gomes, 66), Cuca, Rui Pereira, Medeiros (Flávio Silva, 89), Zé Tiago e Areias (Ayongo, 72).(Suplentes: Chastre, Flávio Silva, Rui Gomes, Gui Ferreira, Ventosa, Cazonatti e Paul Ayongo).Treinador: Vasco Seabra.- Académica: Tiago, Mike, Arghus, Silvério, Mauro Cerqueira, Traquina (Ki, 59), Marcos Paulo, Leandro, Barnes Osei, Filipe Chaby (João Mendes, 77) e Hugo Almeida (Lacerda, 68).(Suplentes: Daniel Azevedo, Ki, João Mendes, Dany, Lacerda, Youri Matias e Mesquita).Treinador: César Peixoto.Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).Ação disciplinar: cartão amarelo para Miguel Lourenço (20), Mauro Cerqueira (32), Barnes Osei (43 e 76), Ki (72), Medeiros (84). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Barnes Osei (76).Assistência: cerca de 1.300 espetadores.