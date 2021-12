Mafra-Académica, 2-2: igualdade prolonga jejum de vitórias caseiras dos mafrenses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mafra e Académica empataram este sábado 2-2 no Municipal de Mafra, em jogo da 15.ª jornada da Liga SABSEG, marcado ainda pelos 12 cartões amarelos e um vermelho mostrados pelo árbitro Cláudio Pereira.

O Mafra colocou-se em vantagem por Andrezinho (31') e, no início do segundo tempo, Gui Ferreira (46') ampliou a vantagem saloia, tendo a Académica respondido por João Carlos (62') e Reko (81'), o segundo já depois de se ter visto reduzida a 10, devido à expulsão de Traquina (73'), por acumulação de amarelos.

À procura de fugir ao fundo da classificação, a Académica entrou no Municipal de Mafra descomplexada e crisaou as melhores ocasiões de golo, primeiro por Mimito (7') e depois em duas ocasiões por Toro, sem sucesso, enquanto o Mafra respondia a espaços.

Depois de um primeiro aviso aos 26 minutos, Andrezinho colocou mesmo o Mafra na frente do marcador: isolado por um passe de Tomás Domingos, o avançado caminhou para a baliza e atirou fora do alcance de Mika, marcando o terceiro golo no campeonato (31').

Logo no primeiro minuto da segunda parte, quando a Académica ainda pensava na melhor maneira de recuperar da desvantagem, Tomás Domingos assistiu com precisão Gui Ferreira, que não falhou e, com um remate de cabeça, colocou o Mafra a vencer 2-0.

Quando o Mafra parecia ter o jogo controlado, aos 61 minutos, no seguimento de um lançamento da linha lateral, um ressalto na área colocou a bola nos pés de João Carlos e o avançado da Académica atirou fora do alcance de Miguel Santos e fez o 2-1, voltando a incerteza no resultado final.

Depois de a Académica ter ficado reduzida a 10, devido ao segundo amarelo de Traquina, o Mafra ainda esteve perto do terceiro golo, em cima dos 80 minutos, mas Kikas falhou a sua estreia a marcar pelos mafrenses.

No lance seguinte, Bura quase fazia autogolo, num atraso que apanhou Miguel Santos em contrapé e, na sequência do lance, após a marcação do canto, Reko fez mesmo o empate para a Briosa e selou o empate final (81').

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra -- Académica, 2-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Andrezinho, 31 minutos.

2-0, Gui Ferreira, 46.

2-1, João Carlos, 62.

2-2, Reko, 81.

Equipas:

- Mafra: Miguel Santos, Bura, Pedro Pacheco (Chano, 88), Pedro Barcelos, Gui Ferreira (Okitokandjo, 89), Aparício, Leandrinho (Bruno Silva, 46), Tomás Domingos, Rodrigo Martins, Andrezinho (Vítor Gabriel, 73) e Pedro Lucas (Kikas, 63).

(Suplentes: Renan, Bruno Silva, Okitokandjo, Dieguinho, Lucas Marques, Chano, Leandro, Kikas e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Académica: Mika, João Pedro (Costinha, 78), Ricardo Dias, Michael Douglas, David Sualehe (Fatai, 54), Mimito (Dani, 55), Reko, Traquina, Toro (João Lucas, 88), Hugo Seco (Caballero, 55) e João Carlos.

(Suplentes: Stojkovic, Dani, Fatai, Fábio Vianna, João Lucas, Michel Lima, Costinha, Caballero e Justiniano.)

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandrinho (14), Pedro Pacheco (37), Hugo Seco (37), Traquina (44 e 73), David Sualehe (48), Reko (55), Fatai (70), João Pedro (71), Michael Douglas (86), Gui Ferreira (86) e Okitokandjo (89). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Traquina (73).

Assistência: Cerca de 500 espetadores