Mafra-Académica, 2-3: Briosa sofre para regressar aos triunfos na visita a Mafra

A Académica regressou este domingo as vitórias na 2.ª Liga, ao vencer no terreno do Mafra, por 3-2, no encontro da 13.ª jornada, em que teve de saber sofrer, depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem.Os estudantes queriam apagar o momento menos bom, face aos dois desaires consecutivos à entrada para a última jornada do ano, e o tento do avançado Romário Baldé, logo aos cinco minutos, retirou a pressão dos ombros dos atletas de João Alves, que viu a sua equipa ficar ainda mais confortável quando Bredon Lucas ampliou a vantagem, aos 29. O golo da vitória chegou pelos pés de Júnior Sena, aos 77.Pelo meio, o Mafra até havia conseguido reagir e empatar, através de Ruka, aos 44, e por Bruninho, aos 77.A equipa da casa foi quem teve a iniciativa durante grande parte da partida, mas a Académica mostrou-se fria a eficaz quando teve as oportunidades para marcar, com todos os golos a surgirem em lances de bola parada.A jogar em casa, o Mafra voltou dos balneários mais determinado e acabou mesmo por voltar a materializar uma nova chance em golo e a repor justiça no marcador.Contudo, e quando faltavam 13 minutos para o apito final, a briosa confirmou os três pontos através de uma grande penalidade convertida por Júnior Sena.O Mafra permanece no quinto lugar, com 21 pontos, enquanto a Académica subiu ao nono, com os mesmos 18 do Varzim.0-1, Romário Baldé, 5 minutos.0-2, Bredon Lucas, 29.1-2, Ruka, 44.2-2, Bruninho, 67.2-3, Júnior Sena, 77 (grande penalidade).João Godinho, Hugo Ventosa (Flávio Silva, 83), Guilherme Ramos, Juary Soares, Guilherme Ferreira (Vinícius Tanque, 39), Pedro Ferreira, Cuca (Mauro Antunes, 79), Ruca, Bruninho, Zé Tiago e Harramiz.(Suplentes: Janota, Rui Pereira, Flávio Silva, Mauro Antunes, Rúben Freitas, Miguel Lourenço e Vinícius Tanque).Treinador: Filipe Martins.Ricardo Moura, Bredon Lucas, Yuri Matias, Zé Castro, Joel Ferreira (Rúben Saldanha, 56), Jean Felipe (Guima, 70), Reco, Mike Moura, Júnior Sena, Marinho (Donald Djousse, 46) e Romário Baldé.(Suplentes: Peçanha, Hugo Almeida, Rúben Saldanha, Nélson Pedroso, João Traquina, Guima e Donald Djousse).Treinador: João Alves.Gustavo Correia (AF Porto).cartão amarelo para Mike (40), Yuri Matias (57), Harramiz (60), Guima (71), Júnior Sena (79) e Donald Djousse (90+3).cerca de 800 espetadores.