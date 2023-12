Mafra-Académico Viseu, 1-1: Empate em jogo disputado

Mafra e Académico Viseu empataram este domingo 1-1 na receção dos 'saloios' à equipa de Viseu, em jogo da 13.ª jornada da Liga Sabseg, disputado no Municipal de Mafra.

Os dois golos do encontro surgiram ainda na primeira parte, com Diogo (27') a adiantar a equipa da casa, e Arthur Chaves (45'+1) a repor o empate no último lance antes do intervalo.

Com este empate, o Mafra, com 18 pontos, pode cair na classificação, mas coloca fim a um ciclo de duas derrotas consecutivas e em que acabou eliminado da Taça de Portugal, pelo Estoril. Já o Académico Viseu, que continua com dificuldades para vencer fora de casa, somou o 15.º ponto no campeonato e continua a luta para não cair em zona de despromoção.

A jogar em casa e à procura de inverter a série de maus resultados, o Mafra entrou no encontro a criar perigo, com Diogo a rematar ao lado da baliza viseense no primeiro lance de perigo da partida.

O Académico Viseu respondeu por Clóvis e aos 10 minutos João Pinto viu os colegas desperdiçarem uma oportunidade flagrante, num cruzamento que nenhum colega conseguiu desviar.

Nos minutos seguintes o Mafra tomou conta do encontro, com Bak e Lucas Gabriel perto do golo inaugural, que chegou pouco minutos depois, com autoria de Diogo, ao minuto 27. Num primeiro momento, Texel rematou de longe, Domen Gril defendeu para a frente, e depois de uma atrapalhação de André Almeida, Diogo Almeida foi mais lesto e encostou para a baliza.

A resposta da equipa de Jorge Simão não se fez esperar e poucos minutos depois Clóvis cabeceou ao poste, com Oláfsson pregado ao relvado.

O empate do Académico acabou por chegar no último lance da primeira parte, na sequência de um pontapé de canto em que Arthur Chaves subiu mais alto do que os centrais mafrenses e com facilidade bateu Oláfsson.

Com a mesma dinâmica com que terminou a primeira parte, o Académico de Viseu entrou para a segunda metade de olhos na baliza do Mafra e, logo aos 49', Arthur Chaves voltou a meter a bola na baliza de Oláfsson, num lance em que a defesa do Mafra voltou a ficar mal na fotografia. Valeu à equipa de Silas o VAR, que, após análise demorada, detetou um fora de jogo do avançado viseense depois do desvio ao primeiro poste.

Anulada a reviravolta, o Académico Viseu não esmoreceu e continuou a carregar sobre o Mafra, com Clóvis, uma vez mais, a ficar perto do golo.

A quebra do Mafra fez Silas mexer a partir do banco, a equipa tornou-se mais equilibrada e passou a jogar mais no meio-campo do Académico. Com as duas equipas a anularem-se, passaram a escassear as oportunidades de perigo e até ao apito final jogou-se mais com emoção do que com razão, com o 1-1 a manter-se e a dar um ponto a cada equipa.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra-Académico Viseu, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Diogo, 27 minutos.

1-1, Arthur Chaves, 45+1.

Equipas:

- Mafra: Oláfsson, Texel, Bak, Gui Ferreira (Balbúrdia, 65'), Pedro Barcelos, Ousmane Diao, Pedro Bravo (Sturgeon, 66'), Nibe, Mesaque Djú (Chriso, 66'), Lucas Gabriel (Rodri, 78') e Diogo (Lind, 82').

(Suplentes: André Paulo, Chriso, Moreno, Lopes, Sturgeon, Gabi, Lind, Rodri e Balbúrdia).

Treinador: Jorge Silas.

- Académico Viseu: Gril, João Pinto (Miguel Bandarra, 81'), André Almeida, Arthur Chaves, Henrique Gomes, Messeguem, Soriano Mané, Daniel Labila (Marquinho, 74'), Quizera (Samba Koné, 81'), Gautier e André Clóvis.

(Suplentes: Mouhamed Mbaye, Samba Koné, Rodrigo Pereira, Steven, Nduwarugira, Maiga, Miguel Bandarra, Milioransa e Marquinho).

Treinador: Jorge Simão.

Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).

Ação disciplinar: Cartão amarelo André Almeida (33'), Henrique Gomes (48'), Mesaque Djú (48'), Ousmane Diao (85'), Gautier (85') e Samba Koné (90').

Assistência: Cerca de 400 espetadores.