Mafra-Belenenses, 1-1: azuis colocam fim a série de quatro derrotas seguidas mas seguem em último

O Mafra e o Belenenses empataram a uma bola em jogo da 20.ª jornada da Liga Sabseg, disputado no Municipal de Mafra. O Mafra adiantou-se no marcador por Mesaque Djú (12) e o Belenenses respondeu já na segunda parte, com um golo de Mica (53).

Com este empate, o Mafra ocupa o sexto lugar da tabela, com 29 pontos, mas pode descer alguns lugares após o fim da jornada. Já o Belenenses, com o ponto conquistado em Mafra, soma 13 e põe fim a uma série de quatro derrotas consecutivas, o que não impede que permaneça na 18.ª e última posição da classificação.

O Mafra entrou melhor no encontro e logo nos primeiros minutos, por Mesaque Djú, criou os primeiros lances de perigo, aproveitando alguma apatia da defesa 'azul'. Depois de ameaçar, o médio concretizou as suas intenções e colocou o Mafra na frente do marcador à passagem do minuto 12, num remate fulminante, sem hipótese de defesa para David Grilo.

Com o Mafra sempre mais perigoso e a aproveitar as brechas da defesa visitante, o Belenenses só se chegou perto da baliza dos 'saloios' aos 27 minutos, num remate cruzado de Miguel Tavares que Oláfsson controlou.

Foi um caso raro, perante as muitas oportunidades do Mafra, com destaque para lances protagonizados por Diogo e Gui Ferreira.

Ao contrário do primeiro tempo, o Mafra entrou para o segundo tempo 'adormecido' e o Belenenses aproveitou, com Mica a fazer o empate ao minuto 53. Miguel Tavares recuperou a bola numa saída do Mafra para o ataque, Sambú assistiu Mica e o médio estreou-se a marcar no campeonato.

Aos 67 minutos, o Belenenses chegou a comemorar a 'cambalhota' no marcador, mas o lance acabou invalidado por carga sobre Oláfsson. Ainda assim, era o Belenenses quem nesta fase mais fazia pela conquista dos três pontos, com Ricardo Matos em destaque depois de ter entrado para o lugar de Zequinha.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Belenenses, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Mesaque Djú, 12 minutos.

1-1, Mica, 53.

- Mafra: Ólafsson, Ousmane Diao, Texel (Fabinho, 66), João Goulart, Gui Ferreira, Nibe (Queirós, 79), Pedro Bravo (Pité, 79), Miguel Sousa (Chriso, 73), Mésaque Djú (Falé, 65), Lucas Gabriel e Diogo.

(Suplentes: Diogo Santos, Chriso, Pité, Lopes, Queirós, Fabinho, Lind, Balbúrdia e Falé).

Treinador: Jorge Silas.

- Belenenses: David Grilo, Pedro Carvalho, Fábio Luís (Moha Keita, 56), Chima, Tiago Manso, Chapi (Xavi, 56), Mica, Sambú (Ilori, 55), Duarte, Miguel Tavares (Rúben Pina, 79) e Zequinha (Ricardo Matos, 65).

(Suplentes: Guilherme, Tiago, Chaby, Ricardo Matos, Felipe Dini, Rúben Pina, Xavi, Ilori e Moha Keita).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Gonçalo Neves (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo Pedro Carvalho (23), Ousmane Diao (48), Miguel Tavares (84), Fabinho (84) e Xavi (86).

Assistência: 1.098 espetadores.