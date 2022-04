Mafra-Benfica B, 2-1: Equipa da casa dá passo de gigante rumo à permanência na 2.ª Liga

O Mafra venceu este sábado na receção ao Benfica B por 2-1, em encontro da 28.ª jornada da 2.ª Liga, resolvido com golos de Pedro Lucas e Aparício, para os mafrenses, e Henrique Araújo, para as águias.

O primeiro golo do Mafra chegou aos 24 minutos, por Pedro Lucas, e Aparício, aos 28, fez o 2-0. Já em período de descontos, aos 90+6, Henrique Araújo fez o tento de honra do Benfica B na conversão de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Mafra passa a somar 39 pontos no oitavo lugar da tabela classificativa, enquanto o Benfica B, mantém-se com 50 pontos e pode perder o terceiro lugar para o Desportivo de Chaves, que no domingo recebe o Nacional.

O jogo em Mafra começou equilibrado, com as duas equipas a 'encaixarem-se', com pouco espaço para jogar e muita luta a meio-campo. A partir dos 20 minutos o Mafra começou a ganhar ligeiro ascendente e, aos 24, na primeira oportunidade do encontro, fez o 1-0.

Aproveitando um erro do Benfica B na saída para o ataque, e depois de Tomás Domingos conseguir o corte na zona central, Pedro Lucas foi mais forte e dentro da área disparou para o golo inaugural.

O Mafra estava melhor e chegou ao 2-0 logo de seguida, aos 28 minutos. Mais uma vez através de uma pressão alta, Pedro Lucas desmarcou Tomás Domingos na direita, o cruzamento saiu rasteiro ao primeiro poste e Aparício não perdoou, fazendo o segundo dos 'saloios' e estreando-se a marcar no campeonato.

Aos 33 minutos, Francis Cann esteve perto de festejar o 3-0, mas a bola saiu ligeiramente ao lado do poste da baliza de Léo Kokubo. O Mafra não dava descanso às 'águias' e, aos 35, foi novamente Pedro Lucas a estar perto do golo, ao aproveitar um erro do guarda-redes 'encarnado' para ensaiar um pontapé de 'bicicleta' que saiu ligeiramente por cima da trave.

Depois de uma primeira parte 'frenética', a segunda parte foi bastante mais desinteressante, em grande parte devido ao conforto do Mafra no resultado. A equipa de Ricardo Sousa optou inteligentemente por gerir a vantagem no marcador conquistada na primeira parte e o Benfica B mostrou sempre pouco engenho para contrariar a organização da equipa do oeste.

Em cima dos 60 minutos do segundo tempo, Henrique Araújo ainda festejou, mas o golo do avançado acabou por ser invalidado por falta sobre o central do Mafra. Na resposta, Tomás Domingos, num cruzamento-remate, fez a bola rasar o poste da baliza 'encarnada' e, instantes depois, Úmaro Embaló rematou forte mas à figura de Renan.

Já perto do apito final, em período de compensação, o Benfica conseguiu o golo que procurou no segundo tempo, na marcação de uma grande penalidade convertida por Henrique Araújo.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra-Benfica B, 2-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Pedro Lucas, 24 minutos.

2-0, Aparício, 28.

2-1, Henrique Araújo, 90+6 (grande penalidade).

Equipas:

Mafra: Renan, Inácio Miguel (João Goulart, 79), Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Tomás Domingos (Gui Ferreira, 90+4), Lucas Marques, Aparício, Mattheus Oliveira (Bruno Silva, 64), Francis Cann (Rodrigo Gui, 90+3), Okitokandjo (Chano, 79) e Pedro Lucas.

(Suplentes: Miguel Santos, Bura, Bruno Silva, Tormin, Gui Ferreira, Rodrigo Gui, Chano, João Goulart e Ricardinho).

Treinador: Ricardo Sousa.

Benfica B: Léo Kokubo, Filipe Cruz, Tomás Araújo (Miguel Nóbrega, 40), António Silva, Rafael Rodrigues, Martim Neto, João Neto (Santos, 46), Rafael Brito (Jevsenak, 46), Umaro Embaló (Jair Tavares, 83), Henrique Araújo e Tiago Gouveia (Henrique Pereira, 66).

(Suplentes: Samuel Soares, Jair Tavares, Kalaica, João Resende, Henrique Pereira, Miguel Nóbrega, Fabinho, Santos e Jevsenak).

Treinador: António Oliveira.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafael Brito (12), Inácio Miguel (17), Martim Neto (42), Renan (44), Bura (45+2), Mattheus Oliveira (51), Bruno Silva (73) e Pedro Lucas (90+5).

Assistência: Cerca de 1.000 espectadores.