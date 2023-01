Mafra-BSAD, 0-1: golo de Kikas vale vitória preciosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A BSAD venceu este sábado em casa do Mafra, por 1-0, em encontro da 15.ª jornada da Liga SABSEG, conquistando três pontos que tiram a equipa lisboeta dos lugares de despromoção. O único golo do encontro foi marcado por Kikas, aos 22 minutos, melhor marcador dos azuis na prova, na primeira oportunidade que a equipa de Nandinho teve no encontro.

Com este triunfo, o segundo consecutivo na prova, a BSAD deixa os lugares de despromoção da tabela, com 15 pontos, e fica a apenas dois do Mafra, que soma já três jogos sem vencer na Liga SABSEG.

O Mafra entrou melhor no encontro e desde cedo pareceu que a equipa de Ricardo Sousa demoraria pouco tempo a colocar-se em vantagem. De facto, foram os saloios a dispor das duas melhores ocasiões para fazer o golo inaugural da partida, mas o desperdício de Pité e uma grande defesa de Tabuaço, a remate de Lucas Silva, mantiveram o marcador inalterado.

Como tantas vezes já aconteceu a esta equipa do Mafra, a boa entrada em jogo não deu frutos e a equipa acabou atraiçoada pelos desequilíbrios na sua defesa.

Numa perda de bola a meio-campo, a BSAD colocou Kikas frente a Renan e o avançado português não perdoou, fazendo o 1-0 no primeiro remate dos azuis e o seu sexto golo no campeonato.

O intervalo chegou com a BSAD em vantagem e foram os visitantes a entrar mais determinados no segundo tempo, embora sem criar grandes oportunidades. Sem conseguir inverter o rumo dos acontecimentos, o Mafra teve a sua grande oportunidade ao minuto 85, numa grande penalidade cometida sobre Fati e que o avançado guineense desperdiçou na marca dos 11 metros.

Já para lá dos 90', Pedro Pacheco podia ter evitado a derrota mafrense, chegou mesmo a ultrapassar Tabuaço, mas Jójó cortou em cima da linha de golo, confirmando assim que os três pontos ficariam mesmo com a equipa lisboeta.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra -- BSAD, 0-1.

Marcador:

0-1, Kikas, 22 minutos.

Equipas:

- Mafra: Renan, Edwin Vente (Miguel Sousa, 53), Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Leandrinho (João Goulart, 84), Leonardo (Vítor Gabriel, 65), Pité, Gui Ferreira (Guilherme, 65), Pedro Lucas, Lucas e Fati.

(Suplentes: Samu, Rodrigo Gui, Diga, João Goulart, Guilherme, Miguel Sousa e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó, Boni, Nuno Tomás, Henrique, Braima, Chico (Samuel Lobato, 90+1), Rúben Oliveira (Yaya, 90+1), Castro (Tembeng, 62), Tavares (Edgar, 81) e Kikas (Tiago Lopes, 90+1).

(Suplentes: Álvaro Ramalho, Yaya, Saramago, Jefferson, Tembeng, Coxixo, Edgar, Samuel Lobato e Tiago Lopes).

Treinador: Nandinho.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandrinho (42), Chico (52), Nuno Tomás (78), Boni (82), Lucas (82) e Pité (90+3).

Assistência: Cerca de 500 espetadores