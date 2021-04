Mafra-Casa Pia, 0-4: gansos 'castigam' o Mafra com mais uma goleada em casa

O Casa Pia venceu esta segunda-feira em casa do Mafra por 4-0, num encontro que encerrou a 28.ª jornada da Liga Sabseg, em que os saloios foram demasiado perdulários e os gansos destacaram-se pela eficácia.

Os casapianos colocaram-se em vantagem por Saviour Godwin, aos 28 minutos, e Marvin Martins, à beira do intervalo, aos 43, fez o 2-0. A segunda parte abriu com o 3-0, de Diego Medeiros, aos 51, e Camilo fechou a conta para os lisboetas, aos 84.

Com este triunfo, o Casa Pia pôs fim a um ciclo de três jogos sem vencer, depois de dois empates e uma derrota, e, com 38 pontos, é agora sétimo classificado, com mais 12 do que o penúltimo classificado, a Oliveirense, e tendo praticamente assegurada a permanência nos escalões profissionais. Já o Mafra, somou a quarta derrota consecutiva, a segunda em casa com uma goleada por 4-0, e mantém-se no 10.º lugar, com 33 pontos.

Num filme já visto por várias vezes esta época em Mafra, a equipa da casa entrou melhor no encontro, mas acabou por ser surpreendida no marcador depois de desperdiçar as primeiras oportunidades do jogo.

Aos 10 minutos, o Mafra teve a primeira oportunidade de golo, num cruzamento de Gui Ferreira que acabou desviado por um defesa casapiano, mas que não surpreendeu Ricardo Batista.

O guarda-redes do Casa Pia viria a ser o protagonista dos lances seguintes: aos 12 minutos, defendeu para canto novo remate de Gui, depois de um lance estudado dos da casa, e, aos 20', impediu Cuca de festejar depois de um remate de fora da área. Quando não esteve Ricardo Batista, foi o ferro a impedir o golo do Mafra, com Camará a atirar à trave antes de o Mafra voltar a ser castigado por tanta ineficácia ofensiva.

Aos 28 minutos, na sua primeira real oportunidade de golo, o Casa Pia mostrou eficácia e Saviour Godwin colocou a formação de Pina Manique na frente o marcador.

O nigeriano embalou pelo flanco esquerdo depois de uma recuperação de bola de Zolotic no meio-campo e fez o resto sozinho: dançou à frente do defesa do Mafra e, depois de ganhar espaço, rematou por entre as pernas de Filipe Neves.

Gui Ferreira, um dos mais inconformados do Mafra, travou novo duelo com Ricardo Batista ao minuto 33, mas o guardião voltou a brilhar com mais uma excelente defesa.

Do outro lado, o Casa Pia mostrou eficácia e num lance vistoso de Marvin Martins fez o 2-0. O defesa, internacional pelo Luxemburgo, arrancou pelo flanco direito em combinações sucessivas, já dentro da área mafrense livrou-se do último defesa e bateu pela segunda vez o jovem Filipe Neves.

Na segunda parte, apesar de inconformado, o Mafra voltou a demonstrar demasiada fragilidade no processo defensivo e o Casa Pia aproveitou de forma exemplar. Aos 51 minutos, Godwin voltou a fazer 'gato sapato' da defesa 'saloia', arrastou vários jogadores com ele e, no momento certo, deixou Diego Medeiros na cara do golo, que com facilidade fez o 3-0.

O terceiro golo deitou por terra todas as esperanças do Mafra em voltar ao jogo e o melhor que a equipa de Filipe Cândido conseguiu foi um remate de Camará, ao minuto 74, que Ricardo Martins segurou uma vez mais.

O último golpe do Casa Pia no frágil Mafra surgiu já na reta final, com Camilo a marcar o quarto, poucos segundos depois de entrar em jogo.

Ficha de jogo



---------------------------

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Casa Pia, 0-4.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Saviour Godwin, 28 minutos.

0-2, Marvin Martins, 43.

0-3, Diego Medeiros, 51.

0-4, Camilo, 84.

Equipas:

- Mafra: Filipe Neves, Nuno Campos, João Cunha, Miguel Lourenço (João Graça, 64), Gui Ferreira, Cuca (Kaká, 46), João Miguel, Carlos Daniel (Okitokandjo, 64), Ismael (Moura, 78), Rodrigo Martins (Lee, 46) e Camará.

(Suplentes: Carlos Henriques, Pedro Barcelos, Bruno, Okitokandjo, João Graça, Kaká, Lee, Tomás Domingos e Moura).

Treinador: Filipe Cândido.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Marvin Martins, Matheus Dantas, Kelechi John, Jefferson, Vítor Gonçalves, Vitó (Banjaqui, 76), Zolotic (Christian, 85), Diego Medeiros (Jota, 76), Malik (Camilo, 72) e Saviour Godwin (Zach, 84).

(Suplentes: Lucas Paes, Sousa, Jota, Camilo, Christian, Fati, Zach, Banjaqui e Djoussé).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Batista (70), Camará (81), Jefferson (82) e João Graça (90+2).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.