Mafra-Cova da Piedade, 3-2: Vitória caseira começou a ser desenhada aos 3 minutos

O Mafra recebeu e venceu este sábado o Cova da Piedade por 3-2, em jogo da primeira jornada da 2.ª Liga, e somou os primeiros três pontos na prova.A vantagem do Mafra começou a ser construída logo aos 3 minutos, num golo na própria baliza de Allef Nunes, e, antes do intervalo, Areias (41) aumentou para 2-0. No segundo tempo, Medeiros (58) aumentou para 3-0, mas contra todas as expetativas o Cova da Piedade voltou a entrar na discussão do resultado com golos de Gustavo Costa (81) e Edinho (84), na marcação de uma grande penalidade.O jogo começou praticamente com o golo de Mafra, que desde os instantes iniciais se instalou junto da baliza do Cova da Piedade. Num desses lances, aos 03 minutos, na sequência de uma jogada de entendimento da equipa do Oeste pela direita, Allef Nunes acabou por fazer autogolo na tentativa desesperada de cortar uma bola que ameaçava deixar os avançados do Mafra na cara do golo.A vantagem não abrandou o ímpeto do Mafra, que continuou sempre mais perigoso em campo e a dar muito trabalho a Tony na baliza dos visitantes. Areias mostrou-se muito batalhador na frente de ataque e, a meio do primeiro tempo, Medeiros teve uma ocasião soberana para dilatar a vantagem mafrense, com a bola a passar rente ao poste.Durante o primeiro tempo, o Cova da Piedade nunca conseguiu acertar com as marcações, foi várias vezes surpreendido pelas transições rápidas da equipa de Vasco Seabra e, à beira do intervalo, aos 41 minutos, acabou por sofrer o 2-0, com Areias a finalizar uma jogada de entendimento que colocou três jogadores do Mafra na cara de Tony, que nada pôde fazer perante o remate do avançado que chegou do Penafiel.A segunda parte trouxe mais do mesmo, com o Mafra em alta rotação e o Cova da Piedade a ver jogar. Logo nos primeiros segundos após o reatamento, Medeiros teve na cabeça o 3-0, mas Tony respondeu com a defesa da tarde ao desviar para canto o remate do avançado.Contudo, aos 58, o guarda redes da formação da margem sul do Tejo nada pôde fazer em mais um lance em que a sua defesa ficou parada a ver jogar. Em superioridade numérica na área depois de um contra-ataque rápido pela direita, Joel fez o 3-0 num remate fácil perante o desamparado Tony.Com a vantagem dilatada, o Mafra acalmou pela primeira vez o ritmo e o Cova da Piedade aproveitou para aparecer no jogo. A equipa de Casquilha começou a conseguir jogar no meio campo do Mafra e num dos melhores momentos do encontro, aos 81, chegou ao 3-1, num remate soberbo de Gustavo Costa que Godinho não conseguiu deter.A equipa da margem sul ganhou embalo com o golo e, aos 84, Edinho colocou o resultado em 3-2 ao converter exemplarmente uma grande penalidade.Num final inesperado, tal foi a superioridade do Mafra durante quase todo o encontro, Godinho ainda vestiu o fato de herói nos últimos segundos, ao negar com uma defesa por instinto o empate ao Cova da Piedade, num remate à queima roupa depois de um pontapé de canto.Jogo no Estádio Municipal de Mafra.Mafra-Cova da Piedade, 3-2.1-0, Allef Nunes, 03 minutos (na própria baliza).2-0, Areias, 41.3-0, Joel, 58.3-1, Gustavo Costa, 81.3-2, Edinho, 84 (grande penalidade).Godinho, Rúben Freitas, João Miguel, Juary, Joel, Nuno Rodrigues (Gui Ferreira, 85), Franco, Cuca, Zé Tiago (Miguel Lourenço, 90), Medeiros e Areias (Cazanotti, 86).(Suplentes: Chastre, Flávio Silva, Gui Ferreira, Rodrigo Gui, Ventosa, Miguel Lourenço e Cazonatti).Treinador: Vasco Seabra.: Tony, Celso, Marcão, Allef Nunes, Kakuba, Gustavo, Shimabuku, Sérgio Marakis (Vitinho, 46), Gustavo Costa, Balogun (Edinho, 65) e Rodrigo Martins (Sami, 46).(Suplentes: Márcio, Cele, Vitinho, Sami, Diarra, Chico Chen e Edinho).Treinador: Jorge Casquilha.: Hugo Silva (AF Santarém).: cartão amarelo para Rodrigo Martins (30), Franco (43 e 85), Medeiros (49), Vitinho (60), Edinho (73), Rúben Freitas (83) e Godinho (90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Franco (85).: cerca de 300 espetadores.