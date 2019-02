Mafra-Estoril, 1-1: Bruninho garante empate em cima do final do jogo

Mafra e Estoril Praia empataram este domingo 1-1, em jogo da 22.ª jornada da II Liga de futebol, com a equipa da casa a 'salvar' um ponto já em tempo de compensação, na marcação de um penálti.Sandro Lima, avançado brasileiro do Estoril Praia, marcou aos 46 minutos o único golo para a equipa de Bruno Baltazar, e Bruninho, aos 90+4, de grande penalidade, fez o empate para o Mafra.Com este resultado, o Estoril caiu para a quarta posição, com 37 pontos, em igualdade com a Académica, tendo sido ultrapassado pelo Benfica B, enquanto o Mafra, com 33, segura a sexta posição.A primeira parte teve sinal mais do Estoril, que foi mais ativo pelo flanco esquerdo e explorou bem as 'costas' da defesa do Mafra. Furlan, Yan e Belima deram muitas dores de cabeça a Rúben Freitas, lateral do Mafra, e durante os primeiros 45 minutos foi por aquele lado que os 'canarinhos' criaram mais perigo.Ainda assim, foi do lado contrário que nasceu a melhor oportunidade de golo da equipa da Linha, com Filipe a atirar de cabeça ao poste, depois de um livre cobrado por João Pedro.Do lado do Mafra, Zé Tiago e Bruno foram os mais inconformados, tentando sempre puxar a equipa para a frente, mas um meio campo muito recuado impediu o Mafra de importunar mais Thierry, que na primeira parte não fez qualquer defesa.A segunda parte começou com o golo do Estoril Praia: depois de 45 minutos a explorar o flanco esquerdo, os 'canarinhos' repetiram a dose na primeira jogada do segundo tempo e chegaram à vantagem, com Belima a bater uma vez mais Rúben Freitas e a cruzar para Sandro Lima, que aproveitou o corte infeliz de Miguel Lourenço para bater Godinho pela primeira vez.O Mafra procurou responder rapidamente, mas, com pouco critério na hora de definir a saída para o ataque, o melhor que conseguiu foi um remate perigoso de Ruca, aos 55 minutos.O Estoril Praia continuou as suas investidas pelo flanco esquerdo e Belima voltou a assistir para golo, mas Roberto, que tinha acabado de entrar, atirou por cima, desperdiçando uma das melhores ocasiões do jogo.Já em tempo de compensação, no último fôlego da partida, o Mafra conseguiu 'salvar' um ponto na marcação de uma grande penalidade. No frente a frente com Thierry, Bruninho não vacilou e deu o empate à equipa do Oeste.1-1.: 0-0.0-1, Sandro Lima, 46 minutos.1-1, Bruno, 90+4 (grande penalidade).Godinho, Rui Pereira (Tanque, 83), Ministro (Pedro Ferreira, 71), Juary, Ruca, Cuca, Rúben Freitas, João Paredes, Miguel Lourenço, Bruno e Zé Tiago (Mauro Antunes, 67).(Suplentes: Rafael, Pedro Ferreira, Flávio, Gui Ferreira, Mauro Antunes, Tanque e Ventosa).Treinador: Filipe Pedro.a: Thierry, Cícero, Filipe, Belima, Pedro Queiróes, João Pedro, Miguel Rodrigues, Gorré (Koneh, 74), Sandro Lima (João Patrão, 90+2), Furlan e Yan (Roberto, 61).(Suplentes: Igor, Gonçalo, João Patrão, Diakhité, Roberto, André e Koneh).Treinador: Bruno Baltazar.Árbitro: João Bento (AF Santarém).Ação disciplinar: cartão amarelo para João Pedro (35), Gorré (70), Cícero (82) e Belima (86).Assistência: cerca de 1.200 espetadores.