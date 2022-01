Mafra-Estrela da Amadora, 2-2: grande jogo de futebol deu empate

Mafra e Estrela da Amadora empataram hoje (2-2), na 18.ª jornada da Liga Sabseg, após 90 minutos de grande qualidade de parte a parte e em que ambas as equipas podiam ter saído vitoriosas.

O Estrela da Amadora colocou-se em vantagem aos 16 minutos, por Xavi, na segunda parte, Vítor Gabriel (50) e Pedro Lucas (57) concretizaram a reviravolta mafrense, mas os forasteiros conseguiram voltar ao empate por Madson (75).

Com este empate, o terceiro consecutivo no campeonato, o Mafra, que não vence em casa para a 2.ª Liga desde a quarta jornada, soma agora 25 pontos e ocupa a 10.ª posição, com menos um jogo realizado. Já o Estrela da Amadora, está um lugar acima, com 26 pontos, depois de somar a quinta igualdade.

O primeiro lance de perigo do encontro pertenceu ao Mafra, com Pedro Lucas como protagonista. O avançado saloio respondeu de primeira a um cruzamento de Tomás Domingos e a bola passou rente ao poste da baliza de Gonçalo Tabuaço.

Foi o primeiro e o único lance em que o Mafra esteve perto do golo nos primeiros 45 minutos, já que o Estrela da Amadora assumiu de seguida as despesas do jogo e dominou por completo o encontro.

Aos 16 minutos, na primeira oportunidade que teve, a formação da Amadora marcou, num golaço de Xavi. O '10' do Estrela fez jus ao número que tem na camisola e num remate sem preparação, de fora da área, meteu a bola no ângulo, tornando inglória a estirada de Renan na baliza mafrense.

O golo mudou o jogo e a partir daí só deu Estrela, com o Mafra a mostrar grandes dificuldades em parar a mobilidade dos homens da frente dos forasteiros e sem nunca conseguir libertar-se no ataque.

Aos 27 minutos, Madson deixou Salomão na cara do golo, Anthony Correia também ficou perto dos festejos e, à beira do apito para o intervalo, Xavi esteve perto de 'bisar'.

Se a sair para o intervalo, o Estrela da Amadora desperdiçou uma grande oportunidade, mais clamorosa foi ainda a protagonizada por Mamadou Traoré logo aos 30 segundos do segundo tempo, após uma oferta de Renan, que colocou a bola nos pés do maliano.

'Quem não marca sofre' é um lugar-comum no futebol, mas mais uma vez aplicou-se que nem uma luva: recém-entrado na partida, Vítor Gabriel não precisou de muito tempo em campo para fazer a diferença e, aos 50 minutos, restabeleceu o empate. O avançado bailou em frente do seu marcador, puxou a bola para o pé esquerdo e bateu Gonçalo Tabuaço com um remate forte.

O golo mudou o rumo da partida e, aos 57 minutos, Pedro Lucas consumou a reviravolta. Numa jogada construída desde a sua defesa, o Mafra colocou a bola no ataque em poucos toques e, com uma pontinha de sorte, depois de a bola ressaltar e bater na trave, Pedro Lucas foi mais lesto e empurrou para o fundo das redes.

Mais cometido com o jogo depois de chegar à vantagem, o Mafra esteve perto de fazer o terceiro, mas, em vez disso, provou do próprio 'veneno'. Numa jogada pela esquerda, um cruzamento tenso de Traoré colocou em sobressalto a defesa saloia, Renan ainda parou um primeiro remate, mas na recarga Madson não perdoou e voltou a empatar a partida.

Num jogo entusiasmante até ao último segundo, os dois treinadores apostaram tudo em chegar ao triunfo, o jogo partiu-se e, nos últimos minutos, foram muitos os lances em que a bola rondou as balizas de Mafra e Estrela da Amadora.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Estrela da Amadora, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Xavi, 16 minutos.

1-1, Vítor Gabriel, 50.

2-1, Pedro Lucas, 57.

2-2, Madson, 75.

- Mafra: Renan, Pedro Pacheco (Vítor Gabriel, 46), Inácio Miguel, Bura, Tomás Domingos, Leandrinho, Aparício (Lucas Marques, 85), Gui Ferreira, Andrezinho (Wenderson, 73), Pedro Lucas (Okitokandjo, 85) e Rodrigo Martins (Dieguinho, 86).

(Suplentes: Miguel Santos, Okitokandjo, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Wenderson, Chano, Dieguinho, Kikas e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, André Duarte, Anthony Correia, Mamadou Traoré, Tiago Melo, Chapi (Tipote, 77), Xavi (Michel, 62), Afonso Figueiredo (Maestro, 77), Salomão (Aloísio, 77), Diogo Pinto e Madson.

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Reko, Aloísio, Maestro, Edu Duarte, Michel, Miguel Rosa, Tipote e Smary).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Andrezinho (08), Chapi (59), André Duarte (60), Chapi (73), Vítor Gabriel (90+3) e Inácio Miguel (90+3).

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.