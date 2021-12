Mafra-Farense, 0-2: Algarvios fabricam resultado na 1ª parte e deixam zona vermelha

O Farense conseguiu este domingo vencer em casa do Mafra, por 2-0, no jogo que encerrou a 13.ª jornada da 2ª Liga portuguesa de futebol, alcançando assim o segundo triunfo na prova.

Os algarvios chegaram à vantagem no Municipal de Mafra por Fabrício Isidoro (11) e, à beira do intervalo, Pedro Henrique (42), o melhor marcador do conjunto orientado por Fanã, ampliou a vantagem para 2-0, fazendo o resultado final.

Com este triunfo em Mafra, o Farense conseguiu pela primeira vez fugir à zona de despromoção, ocupando agora a 14.ª posição, com treze pontos. Já o Mafra, na sétima posição, com 19 pontos, viu chegar ao fim um ciclo de sete jogos sem perder.

À procura de fugir aos lugares de despromoção, o Farense entrou no encontro em Mafra mais acutilante e ainda dentro dos cinco minutos iniciais colocou em sentido a defesa da casa, com Elves Baldé perto de marcar.

O avançado viria a ser novamente protagonista minutos mais tarde, mas desta feita a assistir Fabrício Isidoro. O cruzamento de Baldé surgiu da esquerda e Fabrício surgiu ao primeiro poste a desviar para o 1-0.

Dois minutos depois, Pedro Henrique podia ter aumentado, mas Miguel Santos fechou a porta ao remate do brasileiro.

Com a defesa do Mafra muito intranquila, o Farense dispunha de bastante espaço no ataque e aos 42 minutos Baldé voltou a fazer estragos: ganhou o duelo individual com Inácio Miguel, cruzou e a bola acabou na cabeça de Pedro Henrique, que desviou para o poste mais distante e fez o seu quinto golo na II Liga.

A segunda parte pareceu de um jogo diferente. O Mafra surgiu renascido depois da pobre primeira parte e exemplo disso foi o primeiro lance da etapa complementar, com Bura a cruzar para o coração da área e Pedro Lucas a subir ao primeiro andar para cabecear ao poste.

Com 12 remates na segunda parte, depois de apenas um no primeiro tempo, o Mafra voltou a estar perto do golo em cima do minuto 70, num cruzamento de Rodrigo Martins que Kikas cabeceou ligeiramente por cima da trave do Farense.

Sempre em cima dos algarvios, o Mafra dispôs da derradeira ocasião pelo inconformado Rodrigo Martins, que num remate de longe levou a bola a rasar o poste da baliza de Ricardo.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra -- Farense, 0-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Fabrício Isidoro, 11 minutos.

0-2, Pedro Henrique, 42.

Equipas:

Mafra: Miguel Santos, Bura, Inácio Miguel, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Aparício (Kikas, 63), Leandrinho (Lucas Marques, 76), Tomás Domingos (Vítor Gabriel, 62), Rodrigo Martins (Chano, 63), Andrezinho (Okitokandjo, 76) e Pedro Lucas.

(Suplentes: Renan, Okitokandjo, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Wenderson, Chano, Leandro, Kikas e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

Farense: Ricardo, Robson, Mancha, Bura, Miguel Bandarra, Fabrício Isidoro (Bruno Paz, 64), Cláudio Falcão, Mica (Lucca, 76), Abner, Elves Baldé (Cristian, 86) e Pedro Henrique.

(Suplentes: Defendi, Gut, Madi Queta, Henrique, Cristian, Bruno Paz, Lucca, Seruca e Taveira.)

Treinador: Fanã.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fabrício Isidoro (06) Miguel Bandarra (28), Chano (72), Abner (74) e Mancha (90+4).

Assistência: Cerca de 700 espetadores.