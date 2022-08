Mafra-Farense, 0-3: algarvios alcançam primeira vitória 'fora de portas'

Um golo conseguido perto do intervalo e outro no início da segunda parte garantiram esta segunda-feira ao Farense um triunfo em Mafra (3-0) e o primeiro sucesso fora de portas na 2.ª Liga.Os algarvios tinham no Mafra, que somava seis pontos fruto de duas vitórias e uma derrota nas três primeiras jornadas, um adversário a ter em conta, mas o estatuto de invicto, com um triunfo e duas igualdades, reforçou a confiança do conjunto visitante.

Antevia-se um equilíbrio de potencial de parte a parte que acabou por se traduzir no próprio encontro, no qual mafrenses e algarvios dividiram entre si a iniciativa e o domínio da primeiro tempo.

À passagem da meia hora, Mafra e Farense encontravam-se até igualados no capítulo dos remates e só perto do intervalo, aos 44 minutos, o equilíbrio se desfez com um cabeceamento certeiro de Robson, que se antecipou a uma tentativa de Samu em afastar a bola a soco e colocou o conjunto algarvio em vantagem.

Se o Farense fechou o primeiro tempo com um golo, também abriu o segundo tempo da mesma forma, com um lançamento em velocidade para Marco Matias, que cruzou pela esquerda para desvio infeliz de João Goulart para a própria baliza com apenas um minuto jogado após o reinício.

Obrigado a reagir para reentrar na discussão pelo resultado, o Mafra dispôs de uma tripla oportunidade para marcar aos 57 minutos, momento em que o guardião visitante, Ricardo Velho, esteve em evidência com duas defesas, seguidas de uma recarga mafrense ao poste.

O Farense susteve bem o ímpeto dos locais, mantendo os índices competitivos elevados com as várias substituições operadas, e ainda voltou a marcar já em tempo de compensação, num desvio de Lucão ao segundo poste.

Os 'leões de Faro' garantiram o seu primeiro sucesso fora de portas na presente edição da II Liga, ascendendo ao terceiro posto, em igualdade pontual com o Leixões, ambos com oito pontos conquistados. Por seu turno, o Mafra, que ainda não havia sido derrotado nos seus 'domínios', caiu para o sexto lugar, partilhado com o Estrela da Amadora e o Tondela, todos somando seis pontos em quatro jornadas.

Jogo realizado no Parque Desportivo Municipal de Mafra, em Mafra.

Mafra - Farense, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Robson Januário, 24 minutos.

0-2, João Goulart, 47 (na própria baliza).

0-3, Lucão, 90+4.

- Mafra: Samu, João Goulart (Vítor Gabriel, 54), Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Diga Almeida, Banjaqui, Leandrinho (Léo Cordeiro, 68), Gui Ferreira (Mattheus Oliveira, 68), Murilo Oliveira (Pité, 54), Lucas Rodrigues e Pedro Lucas (Ousmane Diomandé, 77).

(Suplentes: Renan Bragança, Mattheus Oliveira, Diogo Almeida, Pité, Rodrigo Gui, Léo Cordeiro, Ousmane Diomandé, Edwin Vente, Kevin Ibouka e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Farense: Ricardo Velho, Miguel Bandarra, Robson Januário, Gonçalo Silva, Talocha (Abner Felipe, 82), Cláudio Falcão, Vítor Gonçalves (Marcos Paulo, 77), Marco Matias, Vasco Lopes (Cristian Ponde, 77), John Velásquez (Fabrício Isidoro, 62) e Pedro Henrique (Lucão, 62).

(Suplentes: Rafael Defendi, Zach Muscat, Marcos Paulo, Lucão, Fabrício Isidoro, Cristian Ponde, Diogo Paulo, Abner Felipe e Harramiz Soares.

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Acção disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: 767 espetadores.