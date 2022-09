Mafra-FC Porto B, 0-1: João Marcelo resolveu jogo que marcou o regresso de Manafá aos relvados

O FC Porto B venceu este sábado em Mafra, por 1-0, num encontro da sexta jornada da Liga Sabseg que ficou marcado pela eficácia dos dragões e pelo desperdício dos saloios.

O jogo ficou marcado pelo regresso à competição de Wilson Manafá, oito meses e meio depois da grave lesão no joelho direito, sofrida no clássico com o Benfica, em 30 de dezembro de 2021.

O único golo do encontro surgiu ao minuto 14, com João Marcelo a marcar para os azuis e brancos e a garantir uma vitória que coloca a equipa de António Folha com 10 pontos na classificação, mais três do que o Mafra, que com este desaire soma já a terceira derrota na Liga Sabseg.

Como já é seu costume nos jogos em casa, a equipa do Mafra entrou no encontro a querer dominar e logo nos primeiros minutos criou situações de perigo junto da baliza de Francisco Meixedo.

Contudo, o FC Porto foi eficaz na resposta e na primeira oportunidade de golo de que dispôs adiantou-se no marcador: num lance que apanhou em contrapé toda a defesa do Mafra, o central João Marcelo isolou-se no ataque e, frente a frente com Samu, não perdoou e atirou para o 1-0.

A meio da primeira parte, o Mafra levava já uma dezena de remates à baliza portista, contra dois da equipa do FC Porto B, mas a eficácia voltava a ser um problema para os comandados de Ricardo Sousa, que, mesmo a acabar o primeiro tempo, tiveram uma grande oportunidade de golo. No entanto, Banjaqui, sozinho perante Francisco Meixedo, tirou mal as medidas à baliza portista e atirou por cima da trave.

Já na segunda parte manteve-se o festival de oportunidades desperdiçadas pelo Mafra, para desespero do técnico Ricardo Sousa, com Pedro Lucas e Pité a disporem das ocasiões mais flagrantes.

Até final, com a pressão sufocante do Mafra, o FC Porto B limitou-se a proteger o 1-0. Os saloios tentaram de todas as formas chegar ao empate, mas a baliza do Municipal de Mafra parecia estar de costas viradas para os jogadores da equipa do Oeste.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - FC Porto B, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, João Marcelo, 14 minutos.

Equipas:

- Mafra: Samu, Ousmane Diomande, Pedro Barcelos, Leandrinho, Diga (Fati, 71), Banjaqui (Murilo, 57), Leonardo, Gui Ferreira (Loide Augusto, 65), Pedro Lucas (Vítor Gabriel, 71), Mattheus Oliveira e Pité (Lucas, 57).

(Suplentes: Renan, Pedro Pacheco, Lucas, Murilo, Edwin Vente, Fati, João Goulart, Loide Augusto e Vitor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Manafá (Umaro Candé, 67), João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Sidnei Tavares, Samba Cone (Rodrigo Ferreira, 59), Bernardo Folha, Nilton (Vasco, 60), Marcus (Rui Monteiro, 82) e Wendel Silva (Jorge Meireles, 82).

(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Romani Correia, Martim, Vasco, Rodrigo Ferreira, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Umaro Candé e Mota).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Francisco Meixedo (20), Gui Ferreira (27), Manafá (38), Sidnei Tavares (56), Bernardo Folha (58), Loide Augusto (72), Wendel Silva (81), João Marcelo (86), Pedro Barcelos (86) e Leandrinho (90+5).

Assistência: Cerca de 600 espetadores.