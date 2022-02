Mafra-FC Porto B, 3-2: Regresso às vitórias põe fim a sete jogos sem vencer

O Mafra recebeu e venceu este sábado por 3-2 o FC Porto B, na 22.ª jornada da 2.ª Liga, após 90 minutos de grande qualidade dos 'saloios', que puseram fim a sete jogos sem vencer na prova.

O 'onze' de Ricardo Sousa chegou à vantagem por Pedro Lucas (21) e Francis Cann (30) dobrou a vantgem. Através de um penálti os portistas reduziram a desvantagem por Danny Loader (37) e, já na segunda parte, Dieguinho (88) fez o terceiro do Mafra. Ricardo Ressurreição (90+4) fechou o resultado.

Com este triunfo, o Mafra põe um ponto final numa série de sete jogos sem vencer e regressa aos triunfos no Municipal de Mafra, algo que não acontecia desde a quarta jornada (1-0 ao Vilafranquense, em 30 de agosto), somando agora 29 pontos.

Já o FC Porto B, mantém os 31 pontos com que se deslocou à zona Oeste e regressa aos desaires, depois do triunfo da última jornada, frente ao Sporting da Covilhã.

Depois dos visitantes entrarem mais fortes, sobretudo em virtude de terem assumido o controlo das operações a meio-campo, os mafrenses começaram a responder passados 10 minutos e o primeiro a deixar um sinal de perigo foi Rodrigo Martins, com um remate que Ricardo Silva enviou para canto.

Na sequência do lance, a bola andou perto da linha de golo da baliza 'azul e branca', mas a defesa portista acabou por afastar o perigo.

Foi o primeiro sinal dos 'saloios' para o que se seguiria, com uma jogada estonteante do Mafra pelo lado esquerdo do ataque em que Gui Ferreira, de cabeça levantada, encontrou Pedro Lucas na área, que de primeira cabeceou para inaugurar o marcador.

O golo despertou os mafrenses, que passaram a dominar o encontro e, aos 30 minutos, Francis Cann, reforço de inverno da equipa de Ricardo Sousa, fez o segundo.

A bola foi colocada em profundidade e encontrou Rodrigo Martins desmarcado, com o extremo, de primeira, a isolar o avançado ganês, que contornou o guarda-redes portista e marcou.

Dois minutos depois, com o FC Porto B desorientado, Tomás Domingos ficou perto do 3-0, num remate que rasou o poste portista, mas, sem nada que o fizesse prever, foi a equipa de António Folha a reduzir.

Num lance com Bura, Silvestre Varela caiu na área, o árbitro assinalou a grande penalidade e Danny Loader reduziu.

O contratempo não tirou ao Mafra o domínio do encontro, cenário que se prolongou pela segunda parte, com o pequeno Francis Cann a ganhar protagonismo e a ficar perto de 'bisar' em mais de uma ocasião.

Com o FC Porto B sempre à procura do contra-ataque, o melhor futebol do Mafra foi recompensado perto do fim. Com o FC Porto B com menos um jogador, Pedro Lucas aproveitou a superioridade numérica, isolou-se e assistiu Dieguinho, que concluiu com facilidade mais um bom lance de futebol de ataque dos 'saloios'.

Já em cima do apito final, o FC Porto B reduziu para 3-2, num remate de Diogo Ressurreição do 'meio da rua' que Miguel Santos não conseguiu deter, mas foi tardio para os portistas conseguirem ainda levar pontos de Mafra.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - FC Porto B, 3-2.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Pedro Lucas, 21 minutos.

2-0, Francis Cann, 30.

2-1, Danny Loader, 37 (grande penalidade).

3-1, Dieguinho, 88.

3-2, Diogo Ressurreição, 90+4.

Equipas:

Mafra: Miguel Santos, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Bura, Tomás Domingos, Inácio Miguel (Aparício, 69), Leandrinho, Gui Ferreira, Francis Cann, Pedro Lucas (Dieguinho, 78) e Rodrigo Martins.

(Suplentes: Renan, Mattheus Oliveira, Tormin, Rodrigo Gui, Aparício, Lucas Marques, Dieguinho, João Goulart e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

FC Porto B: Ricardo Silva, Tomás Esteves (Rodrigo Ferreira, 86), Zé Pedro, Romain Correia, João Mendes, Rodrigo Fernandes (Gonçalo Borges, 60), Mor Ndiaye (Peglow, 68), Bernardo Folha (Tavares, 68), Vasco Sousa, Silvestre Varela (Diogo Ressurreição, 86) e Danny Loader.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Tavares, Gonçalo Borges, Rodrigo Ferreira, Peglow, Diogo Ressurreição, Wesley, Levi Faustino e Leonardo Borges).

Treinador: António Folha.

Árbitro: (João Afonso, AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bura (41), Tomás Esteves (45+1), Rodrigo Fernandes (45+4), Miguel Santos (45+4), Inácio Miguel (53), Vasco Sousa (73 e 82), Tavares (79), Peglow (90+3), João Mendes (90+5) e Dieguinho (90+6). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Vasco Sousa (82).

Assistência: Cerca de 1.100 espectadores.