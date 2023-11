Mafra-Leixões, 0-1: Agostinho garante vitória em manhã de muita chuva

O Leixões venceu este sábado fora o Mafra por 1-0, em jogo da nona jornada da Liga Sabseg disputada no Municipal de Mafra sob forte chuva.

O único golo do encontro surgiu já na segunda parte, ao minuto 63, por Agostinho, na sequência da marcação de um pontapé de canto.

Com este triunfo, o segundo consecutivo no campeonato, o Leixões deu um salto na classificação e, com 11 pontos, sobe ao 10.º posto. Já o Mafra, somou a segunda derrota seguida e, com 13 pontos, pode cair do quinto lugar.

A chuva e o vento que se fizeram sentir em Mafra foram os protagonistas da primeira parte, com as duas equipas a mostrarem muita dificuldade em colocarem no relvado o seu futebol.

A qualidade do futebol era pouca, as duas formações apostavam no futebol direto para contornar o facto de a bola rolar com dificuldade à flor da relva, e escassearam as ocasiões de golo.

Ao minuto 41, Adriano Amorim conseguiu a primeira para o Leixões, com um remate ao poste esquerda da baliza de Oláfsson. O Mafra respondeu pouco depois, com Mesaque Djú a desperdiçar uma oportunidade de baliza aberta, depois de Ricardo Ribeiro ter deixado os postes para se antecipar a um dos avançados 'saloios'.

Com o relvado cada vez mais pesado, o Leixões foi a equipa a praticar melhor futebol na reentrada para o segundo tempo e quase de rajada construiu duas ocasiões de golo. Na primeira, Adriano Amorim obrigou Oláfsson a defesa muito apertada e, na segunda, o guarda-redes mafrense voltou a evitar o golo após o desvio de um colega na sequência de um pontapé de canto.

Após ameaçar, o Leixões chegou mesmo à vantagem. Ao minuto 63, após um canto marcado do lado esquerdo, Agostinho superou toda a defesa da casa e no segundo poste atirou para o fundo da baliza de Oláffson.

Em desvantagem, o Mafra voltou a esticar-se no terreno para procurar a baliza da equipa de Matosinhos, mas o relvado cada vez mais difícil complicou as ambições 'saloias'. Apesar de Silas - a partir da bancada, após ter sido expulso - ter lançado para dentro do relvado todas as armas de ataque que tinha no banco, o Leixões saiu de Mafra com os três pontos.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra-Leixões, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Agostinho, 63 minutos.

Equipas:

- Mafra: Oláfsson, Ousmane Diao, Pedro Barcelos, Bak, Gui Ferreira (Lopes, 72), Pedro Bravo (Lucas Gabriel, 72), Miguel Sousa (Chriso, 62), Nibe, Mesaque Djú (Moreno, 62), Balbúrdia (Lind, 75) e Diogo.

(Suplentes: Tomás Carvalho, Chriso, Lucas Gabriel, Moreno, Lopes, Madi, Texel, Lind e Rodri).

Treinador: Silas.

- Leixões: Ricardo Ribeiro, Rafael Silva, Léo Bolgado, Danrlei, Fábio Baptista (João Amorim, 79), Renato Soares (Arome, 87), Zag (Alhassan Wakaso, 87), Simões, Henrique, Adriano Amorim (Rafa, 90+4) e Agostinho (Fabinho, 79).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Rafa, Paulité, Moshood, Alhassan Wakaso, Fabinho, João Amorim, Arome e Rafael Vieira).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Sousa (25), Ousmane Diao (55), Ricardo Ribeiro (81) e Bak (90+6).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.