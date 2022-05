Mafra-Leixões, 0-2: Dois golos em oito minutos levam matosinhenses ao oitavo lugar

O Leixões venceu este sábado em casa do Mafra por 1-0, em encontro da 33.ª jornada da Liga Sabseg, distanciou-se dos saloios e colou-se ao sétimo classificado, o Penafiel, a uma jornada do fim do campeonato.



O jogo ficou resolvido na segunda parte, com golos de Oliveira (59) e Charles (67). Com este resultado, o Leixões mantém o oitavo lugar na classificação, agora com os mesmos 48 pontos do Penafiel, que hoje perdeu frente ao FC Porto B, por 2-1. Já o Mafra, que hoje poderia ter trocado de posição com o Leixões em caso de triunfo, ocupa a nona posição, com 43 pontos, e vê interrompida uma série de três jogos sem perder.

O jogo começou vivo no Municipal de Mafra, com o Leixões a tomar conta da iniciativa de jogo e, logo nos primeiros minutos, a criar a primeira oportunidade, com Wendel a pôr à prova os reflexos de Renan.

O avançado do Leixões e o guardião do Mafra viriam a ter um duelo muito interessante e, à passagem do quarto de hora, Wendel tentou novamente inaugurar o marcador, mas o cabeceamento do avançado saiu por cima da barra.

O Mafra respondeu antes dos 20 minutos com um remate em jeito de Leandrinho, mas os melhores lances do primeiro tempo foram mesmo para a equipa de José Mota: a meio da primeira parte, Wendel voltou a proporcionar uma grande defesa a Renan com um cabeceamento após pontapé de canto, e já em tempo de compensação o avançado brasileiro voltou a desperdiçar o 1-0, concluindo com um remate ao lado uma jogada em que o Leixões recuperou a bola ainda no meio campo do Mafra, após uma má saída de bola da equipa 'saloia'.

A segunda parte recomeçou novamente com as duas equipas animadas em busca do golo, com Francis Cann a deixar o primeiro aviso para a baliza do Leixões. Contudo, foram os 'homens do mar' os primeiros a chegar ao golo e a desfazer o 0-0 inicial: depois de lançamento de Zag para as costas da defesa do Mafra, Wendel isolou-se pela esquerda e cruzou atrasado para Oliveira, que com tranquilidade finalizou de primeira e bateu Renan.

O Mafra procurou rapidamente reposicionar-se para responder ao golo sofrido, mas o Leixões foi letal no contra-ataque. Num lance em que voltou a usar a pressão alta para recuperar a bola, a equipa de Matosinhos partiu rápido para o ataque novamente pelos pés de Zag, que isolado assistiu Charles para o 2-0, quando estavam decorridos 67 minutos.

O segundo golo da equipa visitante deitou por terra as expectativas da formação orientada por Ricardo Sousa de ainda tirar pontos deste encontro e, com a defesa do Leixões sempre atenta nas marcações, foram escassas as oportunidades do Mafra até final de encurtar a desvantagem, mantendo-se o 2-0 no final do encontro.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra-Leixões, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, João Oliveira, 59 minutos.

0-2, Charles, 67.

Equipas:

- Mafra: Renan, Tomás Domingos (Patrick, 71), Bura, João Goulart, Bruno Silva, Lucas Marques (Mattheus Oliveira, 46), Aparício (Ricardinho, 86), Leandrinho (Rodrigo Gui, 71), Francis Cann, Pedro Lucas e Okitokandjo (Rodrigo Martins, 46).

(Suplentes: Miguel Santos, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Rodrigo Martins, Mattheus Oliveira, Gui Ferreira, Rodrigo Gui, Ricardinho e Patrick).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Leixões: Beunardeau, João Meira (Ricardo Teixeira, 21), Léo Bolgado, Nduwarugira, Pastor, Fabinho (Ben Hassan, 89), Morim, Zag (George, 89), Seck, Wendel (Kiki, 63) e João Oliveira (Charles, 64).

(Suplentes: Stefanovic, Erivaldo, George, Charles, Ben Hassan, Kiki, João Amorim, Ricardo Teixeira e Thalis).

Treinador: José Mota.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 500 espetadores.